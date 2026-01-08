Chocolate a la taza espeso en Thermomix: receta cremosa y perfecta

El chocolate a la taza espeso es uno de esos placeres clásicos que nunca pasan de moda. Cremoso, intenso y reconfortante, es ideal para los días fríos, para una merienda especial o como broche final de una comida familiar. Prepararlo en Thermomix es una gran ventaja, ya que permite controlar la temperatura y la textura con precisión, evitando grumos y logrando ese punto espeso tan característico del chocolate tradicional español.

Al igual que ocurre con elaboraciones caseras como el yogur thermomix, el secreto está en respetar los tiempos y utilizar ingredientes de calidad. Con esta receta conseguirás un chocolate que casi se come con cuchara, perfecto para mojar y disfrutar sin prisas.

Ingredientes para 4 tazas

500 ml de leche entera

120 g de chocolate negro para postres (mínimo 50 % cacao)

25 g de cacao puro en polvo

30 g de azúcar (ajusta al gusto)

20 g de maicena

1 pizca de sal (opcional)

Cómo hacer chocolate a la taza espeso en Thermomix

Pon en el vaso la leche, el cacao en polvo, el azúcar, la maicena y la pizca de sal. Mezcla 10 segundos a velocidad 4 para integrar bien todos los ingredientes. A continuación, programa 10 minutos, 90 ºC, velocidad 3. Durante este tiempo notarás cómo la mezcla va espesando poco a poco.

Añade el chocolate negro troceado y cocina 2 minutos más, 90 ºC, velocidad 3, hasta que quede completamente fundido y la textura sea homogénea. Si lo deseas aún más espeso, puedes prolongar la cocción uno o dos minutos adicionales. Sirve inmediatamente para disfrutarlo en su punto perfecto.

Consejos para un resultado espectacular

Elige siempre un buen chocolate, ya que marcará la diferencia en el sabor final. Si prefieres un toque aromático, puedes añadir una pizca de canela, vainilla o incluso un poco de piel de naranja. Si al enfriarse espesa demasiado, basta con remover unos segundos en la Thermomix para devolverle la cremosidad.

Este chocolate a la taza es ideal para acompañar dulces caseros como las galletas mantequilla thermomix o una buena rebanada de bizcocho. La combinación es sencilla, pero absolutamente irresistible.

Cómo servirlo y con qué acompañarlo

Tradicionalmente, el chocolate a la taza se sirve con churros o porras, pero también es perfecto con un bizcocho esponjoso thermomix o incluso como base para rellenar crepes y hojaldres. Si lo dejas enfriar un poco, adquiere una consistencia ideal para usarlo como cobertura de postres.

En épocas más calurosas, este chocolate puede servir de inspiración para otras recetas frías. Por ejemplo, puedes adaptarlo y combinarlo con preparaciones como el helado turrón thermomix o experimentar con sabores más atrevidos como el helado queso cabra thermomix.

Un clásico que nunca falla

El chocolate a la taza espeso es una receta básica que siempre apetece y que se adapta a cualquier ocasión. Puede formar parte de una merienda especial, acompañar una sobremesa o servir como contraste a bebidas frías como un café frappé thermomix.

Además, es una elaboración perfecta para incluir en un recetario de dulces junto a otras opciones rápidas como las tartas rápidas thermomix. Cremoso, intenso y reconfortante, este chocolate a la taza preparado en Thermomix es una apuesta segura que siempre deja ganas de repetir.