Lentejas con arroz Thermomix: receta fácil y saludable lista en minutos

Hay platos que siempre funcionan. Las lentejas con arroz son uno de ellos. Reconfortan, llenan y además son bastante saludables. Y si las haces con Thermomix, todavía mejor. Te ahorras tiempo, ensucias poco y el resultado queda muy bien.

Aquí tienes una receta sencilla, sin complicaciones, perfecta para cualquier día. En esta receta vas a encontrar una versión básica, pero también ideas para variar el sabor y la textura según te apetezca.

Ingredientes para lentejas con arroz en Thermomix

250 g de lentejas pardinas

100 g de arroz

1 zanahoria

1/2 cebolla

1 tomate maduro o triturado

1 diente de ajo

30 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón

Sal al gusto

800 ml de agua o caldo

Si te gustan más ligeras, mira estas lentejas con verduras receta.

Cómo hacer lentejas con arroz en Thermomix paso a paso

Aquí viene lo importante. No tiene ninguna complicación para tu cocina de casa, pero hay que seguir un orden.

Sofrito base

Añade al vaso:

Cebolla

Ajo

Zanahoria

Aceite

Programa 5 segundos, velocidad 5.

Después, sofríe 8 minutos a 120°C, velocidad 1.

Añade el tomate y el pimentón

Incorpora el tomate y el pimentón. Cocina 5 minutos más a la misma temperatura.

Este paso le da mucho sabor.

Incorpora las lentejas

Añade las lentejas lavadas, el agua o caldo y la sal. ¿Qué tipo de caldo? Sería lo ideal uno que tuvieras en casa de haberlo hecho de forma casera, ya sea con huesos de ternera o de vaca, con huesos de pollo y agregando algunas verduras, etc.

Programa:

25 minutos

100°C

Giro inverso

Velocidad cuchara

Añade el arroz

Cuando falten unos 15 minutos para terminar , incorpora el arroz.

, incorpora el arroz. Deja que termine el tiempo.

Y listo.

Trucos para que queden perfectas

Aquí van algunos consejos que ayudan mucho:

Usa lentejas pardinas, no necesitan remojo.

No te pases con el agua.

Añade el arroz a mitad de cocción.

Si puedes, usa caldo en lugar de agua.

Son detalles pequeños, pero se notan.

Si quieres más ideas, mira estas lentejas con verduras estilo arguiñano.

Estilo guiso de toda la vida

Si te gustan más contundentes:

Añade patata.

O incluso un poco de chorizo.

Quedan más tipo guiso tradicional.

También puedes inspirarte en este estofado de lentejas con verduras receta.

Errores comunes

Algunas cosas que suelen fallar:

Echar el arroz desde el principio.

Poner demasiada agua.

No controlar el tiempo.

No ajustar la sal al final.

Nada grave, pero cambia bastante el resultado.

Cómo conservar las lentejas con arroz

Si te sobra (que suele pasar):

Aguantan 2-3 días en la nevera.

Mejor en recipiente hermético.

Al recalentarlas, añade un poco de agua.

Incluso al día siguiente están más ricas.

Las lentejas con arroz en Thermomix son de esas recetas que no fallan. Son fáciles, rápidas y muy agradecidas. Además, puedes adaptarlas a lo que tengas en casa. Más verduras, más caldo, más espesas… como prefieras.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35-40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 350-420 kcal por ración

Tipo de cocina: Casera / mediterránea

Tipo de comida: Plato principal