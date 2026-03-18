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Lentejas con arroz Thermomix: receta fácil y saludable lista en minutos

Receta de lentejas
Lentejas con arroz Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Cocina lentejas con arroz en Thermomix con una receta fácil, rápida y saludable perfecta para el día a día.

Tiempo de coccion de lentejas en olla express

Cuantas lentejas por persona

Lentejas estofadas al estilo de José Andrés

Hay platos que siempre funcionan. Las lentejas con arroz son uno de ellos. Reconfortan, llenan y además son bastante saludables. Y si las haces con Thermomix, todavía mejor. Te ahorras tiempo, ensucias poco y el resultado queda muy bien.

Aquí tienes una receta sencilla, sin complicaciones, perfecta para cualquier día. En esta receta vas a encontrar una versión básica, pero también ideas para variar el sabor y la textura según te apetezca.

Ingredientes para lentejas con arroz en Thermomix

  • 250 g de lentejas pardinas
  • 100 g de arroz
  • 1 zanahoria
  • 1/2 cebolla
  • 1 tomate maduro o triturado
  • 1 diente de ajo
  • 30 ml de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Sal al gusto
  • 800 ml de agua o caldo

    • Si te gustan más ligeras, mira estas lentejas con verduras receta.

    Cómo hacer lentejas con arroz en Thermomix paso a paso

    Aquí viene lo importante. No tiene ninguna complicación para tu cocina de casa, pero hay que seguir un orden.Cantidad lentejas

    Sofrito base

    Añade al vaso:

    • Cebolla
    • Ajo
    • Zanahoria
    • Aceite

    Programa 5 segundos, velocidad 5.
    Después, sofríe 8 minutos a 120°C, velocidad 1.

    Añade el tomate y el pimentón

    1. Incorpora el tomate y el pimentón.
    2. Cocina 5 minutos más a la misma temperatura.

    Este paso le da mucho sabor.

    Incorpora las lentejas

    Añade las lentejas lavadas, el agua o caldo y la sal. ¿Qué tipo de caldo? Sería lo ideal uno que tuvieras en casa de haberlo hecho de forma casera, ya sea con huesos de ternera o de vaca, con huesos de pollo y agregando algunas verduras, etc.

    Programa:

    • 25 minutos
    • 100°C
    • Giro inverso
    • Velocidad cuchara

    Añade el arroz

    • Cuando falten unos 15 minutos para terminar, incorpora el arroz.
    • Deja que termine el tiempo.

    Y listo.

    Trucos para que queden perfectas

    Aquí van algunos consejos que ayudan mucho:

    • Usa lentejas pardinas, no necesitan remojo.
    • No te pases con el agua.
    • Añade el arroz a mitad de cocción.
    • Si puedes, usa caldo en lugar de agua.

    Son detalles pequeños, pero se notan.

    Si quieres más ideas, mira estas lentejas con verduras estilo arguiñano.

    Estilo guiso de toda la vida

    Si te gustan más contundentes:

    • Añade patata.
    • O incluso un poco de chorizo.
    • Quedan más tipo guiso tradicional.

    También puedes inspirarte en este estofado de lentejas con verduras receta.

    Errores comunes

    Algunas cosas que suelen fallar:

    • Echar el arroz desde el principio.
    • Poner demasiada agua.
    • No controlar el tiempo.
    • No ajustar la sal al final.

    Nada grave, pero cambia bastante el resultado.

    Cómo conservar las lentejas con arroz

    Si te sobra (que suele pasar):

    • Aguantan 2-3 días en la nevera.
    • Mejor en recipiente hermético.
    • Al recalentarlas, añade un poco de agua.
    • Incluso al día siguiente están más ricas.

    Las lentejas con arroz en Thermomix son de esas recetas que no fallan. Son fáciles, rápidas y muy agradecidas. Además, puedes adaptarlas a lo que tengas en casa. Más verduras, más caldo, más espesas… como prefieras.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35-40 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional: Aproximadamente 350-420 kcal por ración

    Tipo de cocina: Casera / mediterránea

    Tipo de comida: Plato principal

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