Cuántas lentejas servir por persona: guía de raciones perfectas

Las lentejas son uno de esos platos que nunca pasan de moda. Están en la mesa de muchas familias, desde las comidas de la abuela hasta los menús más modernos. Son baratas, nutritivas y fáciles de cocinar, pero hay una pregunta que siempre genera dudas: ¿cuántas lentejas hay que servir por persona? Si haces de más, sobran para medio barrio; si te quedas corto, nadie se queda satisfecho. Calcular la ración perfecta tiene su truco, pero con algunos consejos es más sencillo de lo que parece.

Por qué calcular bien las raciones

Saber cuántas lentejas preparar no solo ayuda a evitar desperdicios, sino también a lograr un plato equilibrado. Estas legumbres están llenas de proteínas, hierro y fibra, y sacian bastante, así que con la cantidad justa basta para dejar a todos contentos. Además, las lentejas ganan mucho sabor al reposar, pero si haces una olla enorme, al segundo día ya no saben igual.

También hay que tener en cuenta el tipo de plato que vas a preparar. No es lo mismo unas lentejas estofadas con chorizo y verduras, que una ensalada fría de lentejas o una crema ligera. Cada receta pide una cantidad diferente.

Raciones recomendadas según la preparación

Lo más práctico es calcular las lentejas por peso en crudo, ya que al cocerse triplican su volumen y su peso. Con eso en mente, aquí van las proporciones orientativas:

Lávalas bien y revisa que no tengan impurezas. Aunque vengan limpias, nunca está de más echarles un vistazo.

Ten en cuenta que crecen al cocinarse. No llenes la olla hasta arriba o acabarás con lentejas para toda la semana.

Aprovecha las sobras. Las lentejas aguantan tres días en la nevera y se pueden congelar sin problema.

Ajusta las cantidades. Si cocinas para niños o para alguien con poco apetito, baja un poco la cantidad. Si tienes en casa a un buen comedor, añade unos gramos más.

>

Al final, las lentejas son un plato que siempre une a la mesa. Y como dice el refrán, “si quieres las comes y si no, las dejas”, aunque cuando salen bien medidas y sabrosas… nadie se deja ni una.