Cuánto tardan las lentejas en olla express: tiempos y consejos

Las lentejas son un clásico de la cocina casera, nacional e internacional. Aportan hierro, fibra y proteínas vegetales, y además resultan económicas y muy versátiles. Sin embargo, muchas personas piensan que su cocción es larga y laboriosa. La realidad es que, con una olla express, preparar unas lentejas tiernas y sabrosas lleva muy poco tiempo. En esta receta te explicamos con detalle cuánto tardan las lentejas en olla express y cómo cocinarlas paso a paso para que te queden perfectas, con un sabor casero y reconfortante.

Ingredientes

Para cuatro personas:

300 g de lentejas pardinas (no necesitan remojo)

1 litro y medio de agua o caldo de verduras

1 zanahoria mediana

1 cebolla grande

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

1 tomate maduro o dos cucharadas de tomate triturado

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

(Opcional) 1 chorizo pequeño o un trozo de panceta

Modo de preparación

Preparación de los ingredientes

Lava las lentejas con agua fría hasta que el agua salga clara. Pela y corta la zanahoria en rodajas finas. Pica la cebolla, el pimiento y los ajos. Si vas a añadir carne, corta el chorizo o la panceta en trozos medianos. El sofrito

Calienta un poco de aceite en la olla abierta, a fuego medio. Añade la cebolla, el ajo y el pimiento, y sofríe durante unos minutos hasta que empiecen a dorarse. Incorpora el tomate triturado y deja que se cocine un poco para que pierda el exceso de agua. Luego añade el pimentón dulce, remueve enseguida y agrega las lentejas para evitar que el pimentón se queme. Añadir el líquido y los condimentos

Vierte el agua o el caldo caliente. Añade la zanahoria, la hoja de laurel, la sal, la pimienta y, si lo deseas, el chorizo o la panceta. Mezcla todo bien y cierra la olla. Agrega un punto de sal, al gusto. Tiempo de cocción en olla express

Este paso es esencial para lograr una textura adecuada: Lentejas pardinas: entre 12 y 15 minutos desde que la válvula empiece a liberar vapor.

desde que la válvula empiece a liberar vapor. Lentejas castellanas: unos 18 a 20 minutos , ya que son más grandes.

, ya que son más grandes. Lentejas rojas o peladas: bastan 8 minutos, pues se ablandan con rapidez.

No superes estos tiempos para evitar que las lentejas se deshagan.

Despresurizar y revisar la cocción

Una vez cumplido el tiempo, apaga el fuego y deja que la olla pierda presión de manera natural. Tardará unos diez minutos. Cuando puedas abrirla sin riesgo, comprueba la textura de las lentejas. Si aún están algo duras, cuécelas unos minutos más con la tapa abierta y a fuego suave. Ajustar y servir

Prueba el punto de sal y pimienta. Si prefieres un guiso más espeso, tritura una pequeña parte del contenido y mézclala con el resto. Sirve las lentejas calientes, acompañadas de pan o una ensalada ligera.

Consejos útiles

Si las lentejas son viejas o llevan tiempo guardadas, ponlas en remojo un par de horas antes de cocinarlas.

un par de horas antes de cocinarlas. Para una versión más ligera, sustituye los embutidos por verduras como calabacín o apio.

como calabacín o apio. Evita añadir ingredientes ácidos antes de la cocción, ya que pueden endurecer la piel de las lentejas.

Puedes preparar más cantidad y congelar porciones individuales; se conservan bien durante varios meses.

Siguiendo estos pasos, las lentejas quedarán tiernas, con el caldo en su punto y ese aroma inconfundible de la cocina hecha con mimo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos (incluye cocción y preparación)

Porciones: 4

Información nutricional: Aproximadamente 350 kcal por ración

Tipo de cocina: Española / Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal o guiso tradicional