Ni cada 15 días ni una vez al mes: éste es el momento perfecto para cambiar la ropa de cama que pocos conocen

El mantenimiento adecuado del entorno de descanso influye de manera directa en el bienestar y la salud diaria. El hecho de establecer unos hábitos de higiene ayuda a prevenir complicaciones respiratorias graves, asegurando que el refugio nocturno siga siendo un verdadero espacio de relajación y de protección para la familia.

La acumulación de fluidos corporales y polvo convierte las sábanas de la cama en un caldo de cultivo para microorganismos dañinos. El sudor excesivo y el pelo de las mascotas amplían la proliferación de alérgenos, por lo que una buena limpieza y una buena higiene son esenciales.

Cambiar las sábanas cada siete días garantiza la eliminación de estas amenazas, favoreciendo un sueño reparador y saludable, libre de alérgenos comunes. Es esencial cambiarlas para evitar que las bacterias se puedan reproducir rápidamente, provocando graves problemas alérgicos y respiratorios. Descuidarse podría comprometer la integridad de las fibras y del colchón, acumulando impurezas difíciles de eliminar después.

Cambios con más frecuencia

La recomendación general es una vez por semana, pero existen situaciones de mayor frecuencia. Si uno está enfermo, es conveniente que sea cada 2 o 3 días; si se vive en una zona calurosa o húmeda, el sudor se acumula con rapidez; lo ideal es lavarlas cada 3 o 4 días; si se tienen alergias o asma, dos veces por semana y para camas de uso ocasional, una vez al mes.

Al mismo tiempo, es importante lavar las sábanas correctamente. Algunas claves son separarlas por colores y materiales, usar un ciclo de lavado suave, lavarlas con agua caliente en caso de enfermedad, secarlas a temperatura baja o media para evitar que encojan o se deterioren o elegir agua templada para sábanas de color. Dormir con las sábanas limpias ayuda a reducir alergias, mejora el descanso y contribuye a una mejor salud en general y a un mejor bienestar diario.