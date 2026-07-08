‘Vaiana’ vuelve a los cines en formato live-action: el remake más temprano de Disney promete ser un taquillazo

En un Hollywood diezmado ante la falta de creatividad, la presencia de secuelas tardías, reboots y remakes no ha hecho más que crecer en los últimos años. Y Disney–como gran major de la industria–es un faro ineludible de esta tendencia. Aparte de seguir explotando ciertas franquicias, desde hace un tiempo la casa del ratón está gestando una política expansiva de contenidos basada en el reclamo de la pura nostalgia, como es generar remakes de acción real de sus grandes clásicos. Aunque hoy, el último live-action del estudio llega a los cines con sólo una década respecto a la cinta original: Vaiana aterriza en el patio de butacas y promete ser un taquillazo.

Vacaciones, un largometraje familiar y una premisa aventurera refrescante… la propuesta dirigida por Thomas Kail va a arrasar en esta primera ventana de exhibición. Eso sí, a pesar de su temática acorde al periodo estival, quizás no ha escogido el mejor momento del año para mostrarse al público. Pues en una semana, se verá frente a frente con otra empresa acuática gigantesca. Sí, nos referimos al desembarco de La Odisea de Christopher Nolan.

La ambiciosa adaptación de Homero promete ser el blockbuster insignia del 2026. Pero por si esta amenaza no es ya per se un huracán suficiente para el box office internacional, pocos días más tarde, los fans de Marvel acudirán en masa a las salas para ver Spider-Man: Brand New Day. El mes de julio va a ser, en definitiva, un periodo complejo para brillar en la recaudación si no eres una de estas dos superproducciones. Sobre todo en el caso de Vaiana, la cual además debe solventar un presupuesto de 200 millones de dólares. Es decir, el remake de carne y hueso de la compañía necesita cosechar al menos 400 millones para comenzar a ser rentable. ¿Logrará su objetivo o naufragará en la presente taquilla ultracompetitiva?

‘Vaiana’ se estrena hoy en los cines

En el lado positivo, la propiedad intelectual escrita por Jared Bush (Zootrópolis) ha demostrado ser una producción solvente y exitosa. La primera parte recaudó 643 millones de dólares y la secuela de 2024 rompió récords, aunando 1.012 millones en todo el mundo.

El factor nostalgia aquí no puede ser determinante, pues a diferencia de otras narrativas, no ha pasado tanto tiempo desde el lanzamiento del título primigenio. El principal atractivo aquí seguramente sea la presencia de Dwayne Johnson, la estrella que puso su voz al semidiós Maui en las dos anteriores cintas y que ahora, asume su cuerpo y musculado rostro para la ocasión. En cambio, la actriz original Auli’i Cravalho ha sido sustituida por Catherine Laga’aia.

La trama nos pone en la piel de la joven aventurera Vaiana (Laga’aia), quien debe lanzarse al mar para intentar averiguar cómo parar un mal sobrenatural que está consumiendo toda forma de vida en su pequeña isla de Motunoi. Por suerte para ella, no estará sola, ya que contará con la ayuda del semidiós Maui (Johnson)

La rentabilidad de los Live-action

Con el formato de los live-action, Disney ha conseguido triunfos de taquilla imponentes y fracasos un tanto vergonzantes. Mientras El rey león (2019) y Aladdin (2019) funcionaban a las mil maravillas en el mercado, ejemplos como Pinocho (2022), La sirenita (2023) o Blancanieves (2025) terminaron depauperando la marca.

Por suerte para la major, el último ejemplo volvió a reforzar la idea del interés general del público en sus «remakes reales». Lilo & Stitch (2025) recaudó 1.038 millones de dólares en todo el mundo.

¿Conseguirá el sello dirigido por Josh D’Amaro seguir reforzando la estrategia de rehacer sus historias en el terreno de la acción real o será otro tropiezo financiero para Disney?