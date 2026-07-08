La AEMET mantiene la alerta roja por calor en la Comunidad Valenciana y avisa de tormentas muy fuertes

La AEMET mantiene la alerta roja en la Comunidad Valenciana por las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado del peligro importante en el litoral sur de Valencia, donde las máximas llegarán a los 42 grados y también se podrían volver a repetir los 44 grados del martes en Carcajente. En Alicante ha sido decretada la alerta naranja, mientras que en Castellón ha sido activada la amarilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta roja en la Comunidad Valenciana y las tormentas que se sucederán en la provincia de Castellón.

La Comunidad Valenciana volverá a vivir un día de temperaturas por encima de los 40 grados. Después de llegar hasta los 44 ºC en algunas zonas del interior de la provincia de Valencia, para este miércoles 8 de julio la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta roja por temperaturas que podrían llegar a los 42 grados y no se descarta volver a los 44 del martes en la localidad Carcajente. El litoral sur de la provincia de Valencia mantiene la alerta roja entre las 12:00 horas y las 19:59 horas.

En el resto de la provincia de Valencia y la de Alicante se ha decretado la alerta naranja por altas temperaturas que «puntualmente pueden superar los 42 ºC en el interior de la Vega Baja y el norte de la Marina Alta». En la provincia de Castellón se ha activado una alerta amarilla por máximas que se moverán entre los 36 y 38 grados durante este miércoles 8 de julio.

Alerta roja en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha avisado de «tormentas por la tarde en el interior de Castellón, con probables rachas muy fuertes». «Temperaturas significativamente altas, superando los 38-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, y alcanzando los 42-43 grados en puntos del sur de Valencia y del extremo sur de Alicante», dice sobre los fenómenos significativos que se esperan en la Comunidad Valenciana.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este miércoles 8 de julio:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón y Valencia por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón, que probablemente produzcan rachas muy fuertes de viento y que podrían extenderse al resto del interior de Castellón. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, salvo en Castellón, con pocos cambios, y máximas en ascenso en Alicante, descenso en el litoral norte de Valencia y pocos cambios en el resto; se esperan valores significativamente elevados, superando los 38-39 grados en Valencia, Alicante y zonas del interior sur de Castellón, y alcanzando los 42-43 grados en puntos del sur de Valencia y del extremo sur de Alicante. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur flojo, ocasionalmente moderado en Alicante, y este flojo en el resto.