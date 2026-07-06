Los mejores puntos de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Este 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un fenómeno único en España: el primer eclipse total solar que se podrá ver desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de la totalidad recorrerá España de oeste a este y también se podrá ver desde la Comunidad Valenciana, concretamente desde las provincias de Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre los mejores puntos de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse total solar.

España será el escenario en poco más de un mes del primer eclipse total solar que se podrá ver en el territorio español en más de un siglo. Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026, la franja de la totalidad del eclipse cruzará el país de oeste a este desde La Coruña hasta Palma de Mallorca y pasará por capitales de provincia como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

«En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia», informa el canal habilitado por el Gobierno sobre el eclipse. En la península ibérica comenzará en La Coruña a las 19:31 horas y tendrá su máximo en Palma de Mallorca a las 20:32 horas.

El eclipse total solar en la Comunidad Valenciana

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, el eclipse empezará a las 19:30 horas y terminará a las 21:24 horas, siendo la totalidad entre las 20:32 y las 20:33 horas, con duración de un minuto.

En la provincia de Castellón se podrá ver este espectáculo durante más tiempo. En el norte de la Comunidad Valenciana comenzará a las 19:37 horas y terminará a las 21:23 horas. La totalidad tendrá lugar entre las 20:31 y las 20:33 horas, teniendo una duración de 1 minuto y 34 segundos.

«La singularidad aquí será la altura del Sol: el fenómeno ocurrirá muy bajo, casi rozando el horizonte, lo que permitirá ver la corona solar en un escenario de atardecer marítimo único. La totalidad también afectará, con menor duración, a Valencia capital. Alicante vivirá un eclipse parcial de gran profundidad, donde la luz del día se atenuará significativamente», ha informado el Ministerio de Ciencia.

Dónde ver el eclipse en la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana también ha habilitado una página web en la que ha informado sobre los mejores puntos de las provincias de Valencia y Castellón para ver el eclipse total de sol, que son los siguientes.

Castellón de la Plana

Playas de Castellón (desde el planetario hasta el río)

Benassal

Hermita de Sant Cristófol (C-100, Camino de les Serrades)

Onda

Castillo de Onda

Peñíscola

Parking disuasorio

Aras de los Olmos (Valencia)

Cerrao Santo y la Higueruela

Macastre

Castillo de Macastre

Puçol

Playa de Puçol

Utiel

Pico del remedio

Valencia