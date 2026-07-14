Connie Yang, dermatóloga: «La crema hidratante en tarro de CeraVé no es un producto puramente cosmético, sino una fórmula para pieles al borde de la sequedad»

Las cremas hidratantes han dejado de ser un producto reservado únicamente para quienes tienen la piel seca. En los últimos años, dermatólogos y especialistas en cuidado cutáneo han insistido en la importancia de mantener la barrera de la piel en buen estado para prevenir irritaciones, sensibilidad y pérdida de hidratación. En ese contexto, algunas fórmulas han adquirido una gran popularidad gracias a la combinación de ingredientes respaldados por la evidencia científica, entre ellas las que incorporan ceramidas y otros activos capaces de reforzar la función protectora natural de la piel: como la crema hidratante en tarro de CeraVé.

Una de las marcas que más atención ha despertado es CeraVe, especialmente por sus cremas hidratantes de textura rica destinadas tanto al rostro como al cuerpo. Su propuesta se basa en restaurar la barrera cutánea mediante una combinación de ceramidas esenciales, ácido hialurónico y una tecnología de liberación gradual de los ingredientes hidratantes. Esta filosofía ha hecho que muchos dermatólogos, como es el caso de Connie Yang en un artículo publicado por Correio Braziliense, la recomienden como parte de la rutina diaria de personas con piel seca, sensible o con tendencia al eccema. Por lo que toda la cuestión se basa en una opción formulada para favorecer el equilibrio de la piel cuando esta necesita un aporte extra de hidratación y protección.

Qué tiene la crema hidratante en tarro de CeraVé

La piel actúa como la primera línea de defensa frente a agresiones externas como el frío, el viento, la contaminación o determinados productos cosméticos. Cuando esa barrera se altera, aumenta la pérdida de agua y aparecen síntomas como sequedad, descamación, tirantez o enrojecimiento.

La American Academy of Dermatology explica que una hidratación adecuada ayuda a mantener la función protectora de la piel y puede aliviar las molestias asociadas a la sequedad. Del mismo modo, la National Eczema Association señala que reforzar la barrera cutánea resulta especialmente importante en personas con dermatitis atópica o piel muy sensible.

El papel de las ceramidas

Las ceramidas son lípidos presentes de forma natural en la capa más externa de la piel. Su función consiste en mantener unidas las células superficiales y evitar que la humedad se escape con facilidad.

Con el paso del tiempo, la exposición al sol, algunos tratamientos dermatológicos o el uso de limpiadores demasiado agresivos pueden reducir la cantidad de ceramidas disponibles. Por ese motivo, incorporarlas en una crema hidratante puede contribuir a restaurar la barrera cutánea y mejorar la sensación de confort.

Las fórmulas que contienen varias ceramidas buscan imitar la composición natural de la piel para favorecer una reparación progresiva sin alterar su equilibrio.

Por qué la crema hidratante en tarro de CeraVé incorpora ácido hialurónico

Otro ingrediente habitual en este tipo de productos es el ácido hialurónico. Su principal característica es su capacidad para atraer y retener agua, ayudando a que la piel conserve un buen nivel de hidratación.

Conviene recordar que el ácido hialurónico no sustituye a las ceramidas, sino que ambas sustancias cumplen funciones complementarias. Mientras uno favorece la retención de agua, las otras ayudan a impedir que esa hidratación se pierda rápidamente.

Esta combinación explica por qué muchas personas notan una mejoría tanto en la elasticidad como en la suavidad de la piel tras un uso continuado.

Cuándo conviene utilizar una crema densa

Las cremas con una textura más rica suelen recomendarse cuando la piel presenta sequedad intensa o ha sufrido una alteración de su barrera protectora.

También pueden resultar útiles durante el invierno, tras determinados tratamientos exfoliantes o en personas que pasan muchas horas en ambientes con calefacción o aire acondicionado.

En cambio, quienes tienen la piel muy grasa pueden preferir fórmulas más ligeras para el uso diario, reservando las cremas más densas para zonas especialmente secas o para la rutina nocturna.

Cómo aplicarla correctamente

Los especialistas suelen aconsejar aplicar la crema hidratante en tarro de CeraVé inmediatamente después de la ducha o de la limpieza facial, cuando la piel todavía conserva un ligero grado de humedad.

No es necesario utilizar una cantidad excesiva. Una capa uniforme suele ser suficiente para cubrir la superficie sin dejar sensación pesada. Conviene extender el producto mediante movimientos suaves y evitar frotar con intensidad, especialmente si existen zonas irritadas.

La constancia suele ser más importante que la cantidad aplicada en una sola ocasión.

Cuándo consultar con un dermatólogo

Aunque una buena crema hidratante puede mejorar la sequedad y aliviar molestias leves, no sustituye el diagnóstico médico cuando aparecen síntomas persistentes.

Si la piel presenta grietas dolorosas, lesiones que no cicatrizan, picor intenso, inflamación mantenida o signos de infección, es recomendable acudir a un dermatólogo para identificar la causa y establecer el tratamiento más adecuado.

Elegir un producto formulado para reforzar la barrera cutánea puede formar parte de una rutina saludable, pero los mejores resultados suelen obtenerse cuando se combina con una limpieza suave, protección solar diaria y recomendaciones adaptadas a las necesidades de cada persona.