La importante reflexión de Benjamin Franklin sobre el paso del tiempo: «A los 20 años gobierna la voluntad, a los 30 la inteligencia y a los 40 el juicio»

Benjamin Franklin fue uno de los grandes protagonistas de la Ilustración. Inventor, científico, diplomático, escritor y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, dejó un legado que va mucho más allá de sus descubrimientos o de su papel en la independencia del país. Hay una frase del político que continúa despertando interés por su capacidad para describir la evolución del ser humano con el paso de los años. «A los 20 años gobierna la voluntad, a los 30 la inteligencia y a los 40 el juicio». Aunque fue escrita en el siglo XVIII, su mensaje sigue siendo objeto de análisis porque resume cómo cambian la personalidad, la experiencia y la toma de decisiones a lo largo de la vida.

Una visión de la madurez

La frase aparece recogida en varios fragmentos de pensamientos de Benjamin Franklin y refleja una idea muy presente en la filosofía ilustrada, ya que las personas evolucionan constantemente y cada etapa de la vida aporta nuevas capacidades. Según Franklin, durante la juventud predominan el impulso, la ambición y el deseo de actuar. Es una etapa marcada por la energía, la iniciativa y la búsqueda de experiencias.

Al llegar a la treintena, el político considera que la inteligencia adquiere un papel protagonista. La acumulación de conocimientos, la formación y las primeras experiencias vitales permiten afrontar los problemas con una mayor capacidad de análisis. Ya no basta con actuar por impulso, ya que comienza a imponerse la reflexión.

El valor del juicio

Para Franklin, la verdadera madurez llega con el juicio. Al hablar de los 40 años no pretendía fijar una edad exacta, sino simbolizar el momento en que la experiencia acumulada ayuda a valorar las consecuencias de cada decisión. El juicio implica prudencia, pensamiento crítico y capacidad para distinguir lo importante de lo accesorio.

Esta idea encuentra respaldo en numerosas investigaciones actuales sobre el desarrollo humano. La psicología evolutiva sostiene que determinadas habilidades relacionadas con la regulación emocional, la resolución de conflictos y la toma de decisiones continúan perfeccionándose durante la edad adulta gracias a la experiencia y al aprendizaje acumulado. Los expertos recuerdan, además, que el desarrollo personal no termina en una edad concreta, sino que puede mantenerse durante toda la vida.