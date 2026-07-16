Marco Aurelio, emperador romano: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo»

Marco Aurelio fue un emperador, que gobernó Roma entre el 161 y el 180 d.C., cuando el imperio atravesaba uno de sus momentos más duros. Guerras en las fronteras, una epidemia devastadora y una presión constante que no daba margen a la tranquilidad. Aun así, una de las ideas que dejó escritas para sí mismo no habla de poder, ni de estrategia, ni de política. Es mucho más simple: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo».

No parece que sea una frase grandilocuente ni una reflexión pensada para otros sino que es un recordatorio práctico, que encaja con la forma de pensar del estoicismo. Entendemos entonces que antes de enfrentarse a lo que venga, hay algo que no conviene perder de vista y es el hecho mismo de estar aquí. Una idea que no es ingenua sino que de hecho, funciona justo en el sentido contrario. No evita los problemas ni los reduce sino que lo que hace es mover el punto de partida. Porque no es lo mismo empezar el día desde la queja, la prisa o la anticipación, que hacerlo desde una mínima conciencia de lo que ya está dado, algo que podemos aplicar a día de hoy cuando parece que nada más despertar pensamos más en lo que tenemos que hacer o en encender el móvil, en lugar de recordar, y dar gracias, por seguir vivo.

Marco Aurelio: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo»

El estoicismo no gira en torno a frases motivacionales ni a estados de ánimo elevados. Es una filosofía práctica, pensada para sostenerse en situaciones complicadas y, sobre todo, en momentos en los que lo fácil sería perder el control. Y en ese marco encaja esta reflexión de Marco Aurelio, que no pretende animar, sino ordenar la mente antes de actuar.

Una de las claves está en la llamada dicotomía del control. Lo que ocurre fuera no depende de uno: decisiones ajenas, problemas inesperados o situaciones que se escapan completamente. Lo que sí depende es la respuesta. Ese pequeño margen, que a menudo pasa desapercibido, es el único espacio real de libertad. Recordar que se está vivo entonces no es una forma de evadirse, sino de tomar posición. Es evitar que el día empiece ya condicionado por lo externo. No cambia lo que ocurre, pero sí cambia la manera de enfrentarlo, que al final es lo único que se puede ajustar de verdad.

También aparece, aunque de forma menos explícita, el conocido memento mori. Los estoicos recurrían a la idea de la muerte para dar valor a lo esencial y reducir la importancia de lo superfluo. Aquí el enfoque es distinto, pero complementario: no mirar el final, sino partir del hecho de que, por ahora, se sigue aquí.

Respirar, pensar, disfrutar y amar

La propuesta no se queda en lo abstracto ni en una reflexión general. Tiene una aplicación concreta, casi inmediata. Antes de que el día se imponga con su ritmo habitual, Marco Aurelio apunta a algo muy básico que es detenerse un instante y reconocer lo que ya está presente.

Respirar es el primer punto. No como algo automático, sino como un anclaje real al presente. Es lo único que ocurre siempre en el ahora, sin depender de circunstancias externas ni de decisiones de otros. A partir de ahí, aparece la capacidad de pensar, que no es una carga, sino una herramienta. Poder interpretar lo que ocurre y decidir cómo reaccionar no es algo menor, aunque muchas veces se dé por hecho.

A eso se suma el hecho de disfrutar, entendido de forma sencilla. No se trata de buscar momentos extraordinarios ni de cambiar radicalmente la rutina, sino de prestar atención a lo que normalmente pasa desapercibido. Y, por último, aparece el acto de amar, que es lo que da sentido a todo lo demás. Sin vínculos, cualquier logro pierde relevancia.

Un gesto pequeño que cambia el punto de partida

El trabajo, las obligaciones, los problemas pendientes y lo que pueda surgir a lo largo de la jornada va a seguir ahí, de modo que no pasa nada por detenerse unos segundos a pensar en esto. La realidad no se suaviza ni se vuelve más sencilla, pero sí cambia el punto desde el que se entra en ella. No es lo mismo empezar desde la inercia que hacerlo con cierta conciencia. No es lo mismo reaccionar a lo que viene que decidir, aunque sea mínimamente, cómo hacerlo. Ese matiz es el que explica por qué una frase tan breve ha resistido el paso de los siglos. No porque sea profunda en apariencia, sino porque es útil. Funciona como un ajuste inicial, una forma de evitar que el día empiece ya torcido.

En un contexto en el que todo empuja a ir rápido y a anticipar lo siguiente antes incluso de haber empezado, introducir ese pequeño margen puede parecer irrelevante. Sin embargo, es precisamente ese margen el que permite no perder completamente el control del propio ritmo. Marco Aurelio no planteaba una teoría complicada ni una rutina difícil de mantener sino que señalaba algo mucho más simple y que es antes de todo lo demás, antes de cualquier tarea o preocupación, hay un hecho básico que conviene no dar por hecho: seguir vivo.