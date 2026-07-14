Qué significa la reflexión de Marco Aurelio que más gusta a Luis de la Fuente: “Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja”

El ser humano es un animal por naturaleza egoísta que busca su porvenir por encima del resto. Hay ámbitos donde esta naturaleza, a pesar de nuestra educación, aparece de forma inconsciente y más en momentos de presión. Este escenario no es otro que el que vive la selección española de fútbol, que vive un momento dulce pero a la vez tenso tras conseguir avanzar rondas en el Mundial hasta plantarse en semifinales.

Un equipo lleno de estrellas necesita ser gestionado de manera correcta para que funcione al unísono, tomando las decisiones correctas que beneficien al grupo. El encargado de conseguir este objetivo es Luis de la Fuente, quien a través de una reflexión estoica nos recuerda la importancia del trabajo en grupo. Para ello se apoya en la cita de Marco Aurelio: “Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja”.

El significado de la reflexión

Para desengranar el significado de esta cita, hay que entender primero en qué consiste esta famosa filosofía, la cual sigue gran número de personas y sobre todo deportistas en el mundo.

Marco Aurelio es uno de los máximos exponentes del estoicismo, llamado el «emperador filósofo». El estoicismo se centra en alcanzar la paz mental y la virtud en la vida cotidiana, sin importar las circunstancias externas.

La base de la reflexión se centra en la relación que existe entre un panal y una abeja del panal. La abeja y su panal forman una unidad biológica, por lo que si la colmena enferma o sufre, la abeja muere. Esta relación se extrapola a la plantilla de fútbol de la selección, donde buscar el beneficio propio a costa de perjudicar al grupo es un error. Este daño provocado al grupo terminará salpicando al individuo de forma inevitable.

¿Por qué le gusta el estoicismo a Luis de la Fuente?

El seleccionador nacional recurre habitualmente a citas de la Roma clásica o del estoicismo para buscar centrar la atención y la mentalidad de sus jugadores en el deporte y poder conducirlos al objetivo deportivo establecido. La presión que viven los futbolistas, y más en fases finales de torneos mundiales, hace que muchos puedan caer en dudas o en crisis de vestuario.

Como entrenador, de la Fuente tiene que buscar un equilibrio entre explotar el talento individual con el fin de que beneficie al grupo. También es importante que un entrenador, aparte de tácticas futbolísticas, sepa gestionar vestuarios. Las actitudes negativas o quejas por faltas de minutos dañan la convivencia de los jugadores.

El seleccionador de España siempre ha valorado la labor de los que menos juegan, ya que su comportamiento excepcional en los entrenamientos obliga a los titulares a mejorar. De alguna forma, los jugadores que no han jugado ni un minuto en el Mundial han ayudado a mejorar el «panal».