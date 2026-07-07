Alerta roja en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma temperaturas de hasta ¡¡¡44 grados!!!

La AEMET ha decretado la alerta roja para este martes 7 de julio en la Comunidad Valenciana y avisa de que las temperaturas podrían llegar hasta los 44 grados en algunos puntos del Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta amarilla, naranja y roja a toda la Comunidad Valenciana ante el que se presenta como uno de los días más calurosos de la historia reciente de la zona. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta roja en la Comunidad Valenciana para este martes 7 de julio.

La Comunidad Valenciana para un martes 7 de julio en el que se puede superar un récord histórico de temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La AEMET ha decretado la alerta roja por calor en el litoral sur de la provincia de Valencia y también ha activado la naranja en todo el litoral de la Comunidad Valenciana, salvo en el norte de Castellón. Valencia estará en alerta naranja y la alerta amarilla se ha decretado en el interior norte de Castellón y el interior de la provincia de Alicante.

La peor parte del calor se la llevará el litoral sur de Valencia, donde la AEMET avisa de una temperatura máxima de 42 ºC entre las 12:00 horas y las 19:59 horas. «En la zona de Carcagente se pueden registrar 44 ºC», avisa la Agencia Estatal de Meteorología sobre una máxima que se quedará a poco del récord histórico de 46,8 grados a los que se llegó el 10 de agosto de 2023.

La AEMET también avisa que en todo el litoral de la provincia de Alicante se puede llegar a una máxima de 39 grados «en el interior de la Vega Baja y el norte de la Marina Alta». En el litoral norte también advierte de «peligro importante» por máximas de 41 grados, pudiendo llegar hasta los 42 ºC en el interior de la zona.

En el interior sur de Castellón y el interior norte de Valencia se llegará a los 39 grados, mientras que en el interior sur de la provincia de Valencia también se pueden registrar temperaturas de 44 grados en la zona de Játiva. En el interior de Alicante los termómetros también podrían llegar hasta los 38 grados en este histórico martes 7 de julio.

Alerta roja de la AEMET en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas significativamente elevadas, de unos 39-40 grados en amplias zonas de Valencia, del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante; en el sur de Valencia se alcanzarán los 42-44 grados», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la zona.

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo de la Comunidad Valenciana para este martes 7 de julio:

Cielo despejado, tendiendo a intervalos de nubes altas la segunda mitad del día y con nubosidad de evolución diurna en el interior de Valencia y Castellón por la tarde, donde serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, siendo significativamente elevadas en general, de unos 39-40 grados en amplias zonas de Valencia, del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante; en el sur de Valencia se alcanzarán los 42-44 grados. Viento flojo variable, predominando, tendiendo en general a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.