La Comunidad Valenciana resiste la ola de calor: la AEMET confirma lluvias y bajón de temperaturas

La Comunidad Valenciana se libra de la ola de calor este 2 de julio. La AEMET ha confirmado lluvias y un descenso generalizado de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología informa de precipitaciones en el norte de la provincia de Alicante y un descenso de las mínimas y máximas en Castellón. Consulta todo lo que debes saber sobre lo que dice la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La primera gran ola de calor golpeará a España este jueves 2 de junio con alertas naranjas establecidas en Andalucía y Extremadura, pero la Comunidad Valenciana parece que se librará… al menos de momento. La AEMET incluso confirma lluvias en el norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia para este día. «Intervalos de nubes bajas en la mitad sur y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto, tendiendo en general a cielos despejados la segunda mitad del día. Probables precipitaciones débiles en el tercio norte de Alicante y el extremo sur de Valencia la primera mitad del día», informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET confirma un descenso de las mínimas en Castellón y también un «descenso de las máximas generalizado». Estas mínimas caerán en el norte de la Comunidad Valenciana a los 12 grados en el interior, en la zona de Morella. La máxima de la zona será en la capital de la provincia, donde los termómetros llegarán hasta los 32 grados.

Esta temperatura será la máxima que se alcance en la provincia de Valencia, donde se llegará a esta temperatura en Requena, donde se registrarán mínimas de 17 grados. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 30 ºC y la mínima de 23. En Onteniente, las temperaturas pasarán de los 36 grados hasta los 31, en un descenso de cinco grados en un día.

En Alicante las máximas también serán de 32 grados en la capital, donde se volverá a vivir una noche tropical con 24 grados de mínima. «Probables precipitaciones débiles en el tercio norte la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia para este jueves 2 de julio.

Lluvias y bajada de temperaturas

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana este jueves 2 de julio:

Intervalos de nubes bajas en la mitad sur y cielo poco nuboso con nubes altas en el resto, tendiendo en general a cielos despejados la segunda mitad del día. Probables precipitaciones débiles en el tercio norte de Alicante y el extremo sur de Valencia la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso en Castellón y sin cambios en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento del noroeste en la mitad norte de Castellón, del nordeste en el litoral central y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo en general a viento flojo del sur y del sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en los litorales de Valencia y Castellón.