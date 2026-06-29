Casi la mitad de las ciudades europeas baten récords de estrés térmico durante la ola de calor. España también ha superado ya la primera ola de calor del verano. El calor deja más de mil muertos en Francia. París cancela la Marcha del Orgullo. En algunos puntos de Alemania han tenido que suspender el transporte público porque se han derretido las vías del tranvía y Reino Unido recomienda no viajar en tren.

Algunos países como Alemania, Bélgica o Francia están viviendo, o sobreviviendo, por primera vez a temperaturas por encima de los 40 ºC. Las altas temperaturas también se han visto en España. En el sur de la península es cada vez más recurrente que el mercurio supere los cuarenta grados centígrados.

La empresa nacional de ferrocarriles belga (SNCB) decidió suspender 100 trenes diarios de miércoles a viernes como consecuencia de la ola de calor y quitó 200 de sus 3.800 trenes porque no tenían aire acondicionado. En París se tuvo que cancelar cerca del 10% de los trenes de cercanías.

Alrededor del 45 % de las ciudades europeas ha batido ya o está en camino de superar sus máximos históricos de estrés térmico durante la ola de calor que afecta a buena parte del continente y a millones de personas de 24 países de Europa.

Vías del tranvía derretidas en Alemania

El domingo las temperaturas alcanzaron en el este de Alemania los 42 grados e incluso 43 grados en algunas localidades. Hubo caos en el transporte público alemán a causa del calor, que ha provocado que el asfalto se derritiera en algunas autopistas, según informan medios alemanes.

El tranvía de Leipzig (Alemania) tuvo que suspenderse porque se estaba derritiendo el material de sus vías férreas.

También se han publicado vídeos en redes sociales de cómo las altas temperaturas han afectado a objetos que se encontraban en la calle: «Hace tanto calor que las obras de construcción se están derritiendo», se lee en este vídeo compartido en TikTok.



También se han publicado vídeos en redes sociales de cómo las altas temperaturas han afectado a objetos que se encontraban en la calle: «Hace tanto calor que las obras de construcción se están derritiendo», se lee en este vídeo compartido en TikTok.

Más de 1.300 muertes por la ola de calor en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una advertencia: se han contabilizado más de 1.300 muertes adicionales en el continente europeo en la última semana, desde el 21 de junio, coincidiendo con una ola de calor que ha afectado a gran parte de Europa.

«Más de 1.300 muertes adicionales han sido registradas desde el 21 de junio vinculadas a las altas temperaturas en Europa», ha destacado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El Ministerio de Salud francés estima que unas 1.000 personas han fallecido esta semana como consecuencia del calor que azota al país. Un aumento de las temperaturas que se ha hecho notar en Île-de-France, Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle del Loira, Normandía y Países del Loira.

La Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays han tenido que ser cancelados este fin de semana a petición de la Prefectura de Policía por la ola de calor y el temor a que un aumento de emergencias termine por desbordar los centros sanitarios. En Lyon, por ejemplo, la Marcha del Orgullo de Lyon, aplazada hasta septiembre por las previsiones de temperaturas cercanas a los 40 grados.