Lo que AEMET tiene marcado en el calendario para el martes 30 cambia el panorama: el anticiclón azoriano toma el control en España

Este martes 30 llega un nuevo panorama, cambia el tiempo, la AEMET advierte de la llegada de un anticiclón azoriano a España. Nuestro país se prepara para lo peor y lo hace de tal manera que tocará ver qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, es más importante que nunca una previsión del tiempo que llega con destacadas novedades. Lo que nos estará esperando es un giro radical que podría acabar siendo el que marque esta novedad plena, este giro radical que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

El anticiclón azoriano toma el control en España y la hace con un nuevo marcado ascenso de las temperaturas cuando pensábamos que nos habíamos librado de este calor intenso o, al menos estábamos viviendo una tregua que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Este anticiclón que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

El martes 30 cambia el panorama según la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de detalles que pueden hacer que este mes de junio termine de una forma muy diferente. Una situación que podría complicarse por momentos, a medida que nos acercamos a un cambio de tendencia que puede ser el que marcará de nuevo estos días.

Cuando pensábamos que nada podría ser peor que este mes de junio en el que las temperaturas han ascendido hasta unas cifras que difícilmente volverán a repetirse. En especial en estos días en los que cada pequeño gesto parece que se magnifica.

En plena operación salida o quizás buscando una solución ante unos planes que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada previsión del tiempo la analizamos con lupa. Nada más salir de casa, deberemos estar preparados para un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no pensábamos que llegaría tan pronto.

Se confirma que no habrá tregua y lo que tendremos por delante será una nueva oleada de calor intenso que puede ponernos los pelos de punta.

Este anticiclón azoriano toma el control en España

España se prepara para la entrada de un anticiclón que puede cambiarlo todo, en especial en estos días en los que quizás tendremos que afrontar algún que otro desplazamiento. Es hora de pensar en un nuevo mes, en nuevos planes que traerán consigo un tiempo diferente, con un fenómeno que empezará a materializarse en breve.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «Las altas presiones volverán a su región habitual durante los próximos días, instalándose en las inmediaciones de las Azores: analizamos los efectos en el tiempo de España durante la semana que viene. En los últimos días hemos experimentado una de las olas de calor más potentes en un mes de junio desde que existen registros en buena parte de Europa occidental. Aunque las anomalías más extremas se han registrado en Francia, la Península Ibérica y especialmente las comunidades del norte de España han experimentado temperaturas inéditas en algunos puntos».

Siguiendo con la misma explicación: «El anticiclón de las Azores se irá imponiendo a partir del 30 de junio en su lugar habitual, condicionando el tiempo de España en los primeros días del mes de julio. Se han batido no solo récords del mes de junio, sino también algunos absolutos, es decir, superando récords de julio y agosto (habitualmente más cálidos que junio.) lo que la hace aún más excepcional».

El calor extremo llegará durante la próxima semana: «Pese a que estas situaciones son actualmente más habituales y su intensidad se está incrementando, no podemos perder de vista el patrón meteorológico que las genera y que es relativamente recurrente: una dorsal estableciendo un bloqueo sobre el oeste de Europa y una baja aislada o dana en el Atlántico próximo bombeando aire cálido subtropical en niveles medios y erosionando esta dorsal por el sur. Esto suele reforzar la dorsal en latitudes más altas, dando lugar a un anticiclón aislado en niveles altos que mediáticamente se conoce como “domo o cúpula de calor».

Después de una pequeña tregua, vuelve lo peor: «Esto significa que volveremos a tener un patrón habitual firmemente establecido a partir del próximo martes 30 de junio, con altas presiones sobre las Azores, régimen de brisas en toda la Península y un débil flujo del norte en el tercio septentrional peninsular que acumulará nubosidad de retención en la vertiente cantábrica, provocando algunas lloviznas a lo largo de la próxima semana. Las temperaturas se mantendrán suaves en el tercio norte peninsular, pero volverá a experimentarse un ascenso en el sur al calentarse progresivamente la masa de aire que quedará prácticamente estancada sobre la Península, pudiendo alcanzarse de nuevo los 40 ºC, pero en zonas más habituadas a ello».