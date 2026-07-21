Fundación Endesa abrirá en septiembre su convocatoria de ayudas de 200.000 euros a la fauna amenazada

Fundación Endesa ha anunciado el lanzamiento de su segunda Convocatoria de ayudas a proyectos de biodiversidad en España, una iniciativa destinada a identificar y apoyar proyectos que contribuyan de forma directa y efectiva a la conservación de las especies más amenazadas de la fauna española.

Tras la buena acogida de la primera edición, la Fundación repite esta línea de actuación con una dotación total de 200.000 euros, que se repartirán entre dos proyectos ganadores, 100.000 euros para cada uno de ellos.

La convocatoria, de ámbito nacional, está dirigida a entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España, que podrán presentar sus candidaturas del 15 de septiembre al 16 de octubre a través de la web de Fundación Endesa.

Fauna acuática, la novedad

Las candidaturas podrán centrarse en dos grandes líneas de actuación: por un lado, la protección de especies emblemáticas de avifauna y, por otro, la conservación de especies de fauna terrestre y acuática en peligro de extinción o en estado vulnerable.

La principal novedad de esta segunda edición es precisamente esa ampliación: la categoría de fauna terrestre incorpora ahora también proyectos centrados en especies acuáticas, un ámbito que no estaba presente en la primera convocatoria.

Las iniciativas deberán estar dirigidas a especies recogidas en los catálogos oficiales de especies protegidas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y/o en los catálogos de las comunidades autónomas en su normativa vigente.

Un jurado de expertos

Las candidaturas se presentarán exclusivamente a través del formulario habilitado en la web de Fundación Endesa a partir del propio 15 de septiembre. La entidad también ha habilitado un formulario de suscripción para recibir recordatorios y actualizaciones sobre el proceso.

La selección de los proyectos ganadores corresponderá a un jurado conformado por expertos que será nombrado específicamente para esta convocatoria.

Aprovechando el periodo estival, Fundación Endesa anima a las entidades interesadas a utilizar estos meses como oportunidad para preparar sus propuestas con antelación y poder así concurrir con la mayor solidez y planificación posibles.

Proteger especies y ecosistemas

«Con esta segunda convocatoria queremos seguir impulsando proyectos que actúan directamente sobre el terreno y aportan soluciones eficaces para proteger especies y ecosistemas especialmente vulnerables», señala Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa.

La responsable añade que «la incorporación de la fauna acuática responde a nuestra voluntad de ampliar el alcance de esta iniciativa y dar visibilidad y respuesta a nuevos desafíos ambientales».

Fundación Endesa impulsa su acción social con el objetivo de contribuir a una transición energética justa y sostenible, orientada a mejorar la vida de las personas y a proteger el entorno, y la biodiversidad constituye una de sus áreas estratégicas de actuación, a través de alianzas con entidades especializadas y administraciones públicas que dan lugar a iniciativas de impacto real, medible y replicable.

Los ganadores de la I edición

La primera edición de esta convocatoria permitió impulsar dos proyectos centrados en la protección de sendas especies en peligro de extinción, uno por cada una de las categorías en juego.

En la categoría de avifauna resultó ganadora la iniciativa de SEO/BirdLife para reducir el impacto de la contaminación lumínica sobre la pardela balear y la pardela cenicienta mediterránea en las Islas Baleares.

En fauna terrestre, el proyecto elegido fue el de la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB), orientado a ampliar la capacidad de cría y recuperación del visón europeo, considerado el mamífero más amenazado de Europa.

Esta segunda convocatoria refuerza así la estrategia de biodiversidad de Fundación Endesa, creada en 1998, en el marco de su plan estratégico 2024-2027, con el que la entidad avanza hacia una transición energética justa y sostenible que integra también la protección de la naturaleza.