Endesa apoya el pastoreo bajo la red eléctrica para limpiar el monte y reforzar la prevención de incendios

Endesa ha comenzado a utilizar cabras y ovejas para el mantenimiento y limpieza de los terrenos situados bajo las líneas eléctricas que gestiona e-distribución, su filial de redes. La iniciativa refuerza la prevención de incendios mediante soluciones basadas en la naturaleza, que contribuyen al mismo tiempo a la conservación del paisaje y la actividad ganadera local.

La compañía se ha incorporado al proyecto Ovihuec.Sost, impulsado por el Ayuntamiento de Vilamòs y el Consejo General de Arán y coordinado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), con el objetivo de consolidar la prueba piloto de utilización del rebaño municipal para limpiar el sotobosque de Vilamòs en zonas forestales por las que discurren líneas eléctricas.

El acuerdo establece el marco de colaboración entre las partes para avanzar en el desarrollo y validación de un modelo de gestión forestal basado en la ganadería extensiva, orientado a la reducción del riesgo de incendios forestales y a la mejora de la seguridad del suministro eléctrico en entornos de alta montaña.

La idea del proyecto se basa en la creación de un rebaño de titularidad pública del Ayuntamiento de Vilamòs con el objetivo de prestar servicios ecosistémicos. Este rebaño está formado por más de 250 ovejas y cabras, con un papel complementario: mientras las ovejas actúan sobre el estrato herbáceo, las cabras contribuyen de forma específica al control del sotobosque y de los arbustos, clave en la prevención de incendios forestales.

Geolocalización y collares virtuales

El proyecto incorpora tecnología aplicada a la gestión ganadera, como sistemas de geolocalización y cercados virtuales, y es actualmente el único de España que trabaja simultáneamente con collares inteligentes de tres proveedores distintos, con el objetivo de evaluar su funcionamiento en entornos de alta montaña.

En palabras del alcalde de Vilamòs y consejero de Innovación del Consejo General, Oriol Sala: “La ganadería extensiva cumple una función de gestión del paisaje que debemos poner en valor, y este acuerdo es un paso importante para demostrar la importancia de la prevención gracias al mantenimiento de la vegetación bajo las líneas eléctricas que realizará el rebaño”.

El proyecto Ovihuec.Sost está liderado científicamente por el IRTA, que asume la coordinación técnica, el seguimiento y la evaluación de los resultados. “El valor del proyecto OVIHUEC.SOST radica en su capacidad de combinar conocimiento científico, tecnología y gestión del territorio. Estamos estudiando no solo el impacto positivo sobre la vegetación, la biodiversidad y la prevención de incendios, sino también aspectos relacionados con el comportamiento, la adaptación y el bienestar de los animales en sistemas de pastoreo dirigido, así como la valoración de los servicios ecosistémicos que realizan. Los resultados nos ayudarán a definir modelos replicables que puedan aplicarse en otras zonas de Europa”, señala Antoni Dalmau, investigador en Bienestar Animal del IRTA

La incorporación de Endesa al proyecto

La incorporación de Endesa al proyecto Ovihuec.Sost permite que la ganadería extensiva se integre como una de las líneas de su estrategia de gestión forestal preventiva, que combina la tala y poda selectiva con tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras para el control de la vegetación bajo las líneas eléctricas.

Endesa, a través de e-distribución, su filial de redes, realiza todos los años labores exhaustivas de inspección, mantenimiento preventivo y gestión de la vegetación que rodea las líneas eléctricas para reducir incidencias en los meses de mayor exigencia del sistema y minimizar el riesgo de incendios en el entorno de las infraestructuras eléctricas. Drones de largo alcance, IA y las últimas tecnologías se combinan con el trabajo en campo para reforzar la red y mejorar su coexistencia con el entorno natural en el que se integra.

El pastoreo dirigido se presenta como una herramienta complementaria de alto valor, ya que permite reducir de forma natural y sostenida la carga de vegetación combustible, especialmente en zonas de difícil acceso. El modelo que plantea Ovihuec.Sost aporta una solución innovadora y complementaria al mantenimiento convencional, al tiempo que integra beneficios ambientales y sociales vinculados a la gestión del territorio y la ganadería extensiva.

Uno de los objetivos clave del acuerdo es trabajar conjuntamente en el desarrollo de modelos de gestión replicables y escalables que puedan ponerse en marcha en otros territorios de Cataluña con características similares. La experiencia de Vilamòs se convierte así en un caso piloto de referencia, con una clara vocación de transferencia de conocimiento y aplicación práctica en la gestión forestal de terrenos situados bajo líneas eléctricas que gestiona la filial de distribución de Endesa en otros territorios.