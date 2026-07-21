Las nuevas sanciones de Trump fuerzan la salida definitiva de Meliá de Cuba

Meliá Hotels International ha comunicado este martes, 21 de julio, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial portuguesa, Ilha Bela Gestao e Turismo, pondrá fin con efectos a partir del próximo 24 de julio de 2026 a la totalidad de sus servicios de gestión y comercialización hotelera en la República de Cuba. En consecuencia, Meliá completa así su salida de Cuba y cancelará todos sus contratos.

Esta decisión completa el proceso de salida de Cuba de la compañía hotelera Meliá que se había iniciado el pasado 3 de junio (cuando registró la retirada inmediata de gestión y uso de marca en 15 establecimientos iniciales) y supone ahora el cese definitivo en todos sus establecimientos en el país.

La medida abarca la descontinuación total del uso de sus marcas autorizadas, la actividad receptiva y la cadena de suministro local vinculada a la operativa.

La cadena balear justifica este repliegue en las «notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero» que afectan de forma persistente al entorno cubano y que, según remarca el grupo, «imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa».

Más sanciones de EEUU a las empresas que operan en Cuba

Uno de los principales motivos que han propiciado esta salida son las sanciones al Ministerio de Turismo de Cuba y a empresas estatales cubanas. A mediados de julio, Estados Unidos amplió la lista de entidades sancionadas, incluyendo al Ministerio de Turismo de Cuba y otras compañías públicas relacionadas con el comercio, el transporte, el combustible y las finanzas. Washington sostiene que estas empresas financian al régimen cubano.

Además, la estrategia de Washington no sólo busca castigar a entidades cubanas, sino también disuadir a empresas internacionales de mantener negocios en la isla mediante el riesgo de sanciones secundarias, restricciones financieras y problemas para operar con compañías controladas por el Estado cubano.

Un negocio «comprometido»

La cadena española, que llegó a gestionar hasta 34 hoteles en Cuba con cerca de 14.000 habitaciones, era hasta hace poco el principal operador turístico extranjero en la isla.

La decisión comunicada hoy por la compañía se produce tras un primer trimestre severamente castigado en la isla por el impacto de las geopolíticas regionales.

Según consta en el informe financiero del primer trimestre del ejercicio, el negocio de Meliá en Cuba se vio «comprometido de forma significativa» como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la zona a comienzos de año.

Esta situación derivó en una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible y en la imposición de un estricto bloqueo comercial que golpeó de lleno al sector turístico, provocando incluso la cancelación masiva de conexiones aéreas directas -incluidas las procedentes de Canadá, su principal mercado emisor, por falta de combustible de aviación-.

Como resultado de este complejo entorno, la hotelera se vio obligada a acometer un cierre paulatino de sus establecimientos, llegando a operar a finales de marzo a tan sólo el 50% de su capacidad instalada, lo que lastró severamente sus indicadores operativos y anticipó el desenlace anunciado este martes.