La AEMET revienta las previsiones y manda la alerta definitiva: 40ºC en estas zonas de España a partir de este día

A partir del sábado, los termómetros van a subir con fuerza, aunque desde este viernes hasta el domingo se registrarán chubascos débiles acompañados de tormentas en algunas zonas del país. La zona más afectada será de nuevo el Cantábrico, que tendrá una nubosidad que dejará algunas precipitaciones aisladas, pudiendo ser localmente fuertes en algunos municipios.

Las próximas previsiones

Este viernes 26 de junio se prevé que continúe la normalización de las temperaturas al mismo tiempo que se impone la estabilidad tras un jueves bastante lluvioso en el país. A pesar de eso, se registrarán «cielos nubosos y precipitaciones en general débiles», expresan los meteorólogos. Una sensación de calor mucho menor que los días anteriores, pero las mínimas podrían descender de forma ligera en la Península. Aunque, todavía las temperaturas serán muy altas en algunas regiones. «Se superarán los 34 y 36 grados en el nordeste», según la AEMET. Además, se alcanzarán los 25 grados en el este de la meseta sur y Baleares, sin descartar llegar a los 38 grados en el Valle del Ebro.

Día clave: el sábado

El sábado continuará siendo estable, pero se podrían ver algunas lluvias débiles en el Cantábrico y Galicia. Sin dejar de lado algunos chubascos y tormentas aisladas que podrán hacer su aparición en las zonas del norte, alto Ebro e Ibéricas. A su vez, habrá actividad en el extremo norte el domingo, con la posibilidad de lluvias en el nordeste.

El regreso del calor

El fin de semana se producirá una subida de las temperaturas, con las máximas y las mínimas ascendiendo de nuevo en muchas zonas de España. El sábado y el domingo se superarán los 35 grados en muchas zonas, sobre todo en el valle del Ebro, Andalucía, este de la meseta sur y Baleares, pudiendo llegar a los 40 grados el domingo en el valle del Guadalquivir.

Aunque las subidas notorias de las temperaturas dictan que a partir del próximo lunes 29 de junio, las temperaturas ascenderán en casi todo el país.