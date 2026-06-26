Los meteorólogos han cambiado repentinamente su pronóstico: el calor este verano será aún más intenso de lo esperado

El calor de este verano será aún más intenso de lo esperado, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden cambiarlo todo. Este tiempo que nos acompañará, puede acabar siendo el que nos haga pensar en algunos cambios que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que realmente pueden convertirse en la antesala de algo más.

Vemos un tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que serán las que nos marcarán de cerca, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo el que nos acompañará en un fin de semana plagado por los cambios. Este pronóstico que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un giro radical que deberemos tener en consideración y que puede hacernos pensar en un verano muy diferente de lo esperado. En estos días en los que realmente puede acabar pasando unos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. Un cambio de tendencia que nos hace ver un verano mucho más intenso.

El calor será aún más intenso de lo esperado

Más intenso de lo esperado será este calor que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Son días de visualizar un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Esto que esperaríamos no ver en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y que puede convertirse en estos días, en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de tener en consideración algunos detalles que pueden ser esencial.

Este calor intenso es de lo más esperado que puede acabar siendo lo que realmente puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta el momento nadie pensaba que podría tener. Estamos viviendo un verano o un simple mes de junio en el que las altas temperaturas acabarán marcando unas jornadas en lo que todo puede ser posible.

Parece que este verano el aumento de temperaturas puede ser motivo de cambios y que realmente podría acabar generando más de una alerta entre los expertos de la AEMET.

Han cambiado repentinamente su pronóstico los meteorólogos

Los meteorólogos han cambiado repentinamente su pronóstico ha cambiado sumergiéndonos de lleno en un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. En estos días en los que realmente puede ser esencial.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Las temperaturas máximas se sitúan durante estos días muy por encima de lo que correspondería para un mes de junio. Los valores superan incluso los umbrales de ola de calor, que, recordemos, son el percentil 95 de las máximas de julio-agosto entre 1971-2000. Es decir: hace más calor del que haría en los días más cálidos registrados en 30 años. Esto, por ejemplo, se puede observar en datos como los de Zamora. La estación ha registrado hasta ahora una máxima en el episodio de 39.9 ºC, lo que supone igualar su récord de junio, fijado el año pasado, 2025. Esta estación tiene más de 80 años de datos. En la totalidad de su historia sólo ha superado los 39 ºC en 56 ocasiones, de las cuales 34 se han dado desde 2020».

Siguiendo con la misma explicación: «También en Zamora se han registrado este junio, contando el día de hoy, dos noches tropicales. De hecho, la mínima de esta pasada madrugada, con 24.1 ºC supone la mínima más alta jamás registrada en la estación, superando el antiguo récord (23.7 ºC) de junio del 2017. En Tortosa (Tarragona), otra estación centenaria, este junio mantiene la tendencia de las últimas décadas, con cada vez más días sobre 30 ºC en el mes de junio. Los datos son elocuentes: antes de los años 80, los días sobre 30 ºC en junio eran frecuentes, pero no eran casi el 70 % a 100 % como ocurre en las décadas recientes. En 2025 se fijó un récord, con casi todo el mes sobre 30 ºC».

Son unos registros que pueden cambiarlo todo: «Lo anómalo de este calor también puede apreciarse en los récords de temperatura. Utilizando estaciones con al menos 15 años de datos, hasta ayer, 21 de junio, se han batido algo más de 100 récords este mes. Algunos de los récords más destacados, aparte de los ya mencionados de Zamora, son por ejemplo el de máxima mensual de Vigo. Con 36.4 ºC, la estación ha batido su antiguo registro del 2011. Del fin de semana previo destaca A Coruña, con35.3 ºC en la ciudad, récord de junio y la segunda temperatura más elevada jamás registrada desde 1930. También, en mínimas, destacan los datos de Coria (Cáceres) y Palma – Puerto. La primera, con 26.8 ºC, bate su antigua marca de 25.5 ºC para un mes de junio, registrado en 2022. En el caso de Palma se han registrado 26.1 ºC, batiendo los 25.6 ºC del 2003».