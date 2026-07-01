Mario Picazo, meteorólogo: «Se esperan temperaturas elevadas y noches tórridas en España pero sin ola de calor a la vista»

Temperaturas elevadas y noches tórridas en España, pero sin ola de calor a la vista, Mario Picazo nos explica lo que llega. Es momento de estar pendientes de una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuenta, es momento de conocer lo que podría pasar en breve de la mano de un experto mundial.

Estas temperaturas que pueden ser altas quizás no lleguen con una ola de calor, pero si con unas cifras que nos puede costar de asimilar. Lo que nos estará esperando es algo para lo que no estaremos del todo preparados, sino todo lo contrario. Habrá un pequeño respiro que nos situará en un calor relativamente moderado, en unas cifras en las que parece que tendremos una tregua, antes de afrontar lo peor de esta temporada. Mario Picazo no tiene ninguna duda de lo que puede pasar en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo esencial que tengamos en cuenta antes de salir de casa.

Temperaturas elevadas y noches tórridas

El tiempo puede alejarnos de lo que esperaríamos en estos días en los que parecerá que volvemos a lo peor de esta temporada lo que puede pasar es un destacado cambio. La novedad en estas jornadas en las que parecerá que vamos hacía lo peor del verano es que no será un calor continuado.

Cuando hablamos de olas de calor, deberemos tener en consideración que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos llevará a ver subir el termómetro sin tregua durante mucho tiempo. Es hora de saber qué es lo que nos esperará en unas jornadas en las que cada paso cuenta.

España está acostumbrada a ver cómo las temperaturas suben por momentos en esta época del año, pero nadie hubiera esperado que estas cifras se fueran convirtiendo en algo tan frecuenta. Las temperaturas parece que no dejarán de subir hasta unas cifras que pueden cambiarlo todo por completo.

Será el momento de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede acabar generando un pequeño alivio o cambio de tendencia.

Mario Picazo descarta una ola de calor a la vista

La previsión de Mario Picazo nos aleja de una ola de calor, pero nos deja con estas temperaturas al alza que pueden acabar siendo las que nos ayudarán a descubrir este cambio de tendencia que tenemos por delante. Una novedad que podría acabar siendo la que nos sumergirá de lleno en estos días.

Tal y como nos explica este experto desde el canal de El Tiempo: «Esta semana, las altas presiones se encargarán de mantener el tiempo estable en buena parte del país, a la vez que favorecerán la incursión de masas de aire más cálidas. Aunque no está prevista una ola de calor como la de la semana pasada, sí se esperan temperaturas elevadas que en bastantes zonas se situarán entre 35ºC y 40ºC. Se esperan cielos despejados en gran parte de España, lo que favorecerá buenas horas de insolación y permitirá que las temperaturas se mantengan elevadas de día, aunque las noches también prometen ser tórridas».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta semana, de nuevo, entramos en modo anticiclónico y, salvo algunas precipitaciones aisladas al principio de la semana por el norte y, después, de forma aislada en otras comarcas del interior, en forma de tormentas, el tiempo va a estar marcado por la escasez de nubosidad. En Canarias, los alisios podrían acumular algunas nubes en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna llovizna. En algunas zonas costeras los vientos podrían acumular nubes bajas que tenderán a disiparse a lo largo del día con el paso de las horas».

El viento también será protagonista: «En el apartado de viento, cabe destacar que en algunas zonas de Galicia y de la Meseta Norte los vientos del nordeste pueden ser intensos durante la primera mitad de la semana. También va a arreciar el viento del noroeste en la zona del Alto Ebro y en el valle del Ebro. Los vientos de levante van a ir arreciando durante la segunda mitad de la semana, sobre todo en el mar de Alborán y en la zona del estrecho e inmediaciones, ya en el lado atlántico, en torno al golfo de Cádiz. En Canarias hay que contar con vientos alisios moderados, más intensos en el norte de las islas».

Con algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales en estos días: «Esta semana las temperaturas no van a ser tan altas de forma generalizada como la semana pasada, aunque sí veremos registros de más de 40ºC. Las más elevadas, como de costumbre, se registrarán en el oeste de Andalucía, en el sur de Extremadura y en algunas comarcas del Valle del Ebro. Van a ir aumentando a lo largo de la semana, con valores más elevados en los últimos días, aunque veremos cómo suben y luego vuelven a bajar algunos grados. Las noches tropicales también van a ser frecuentes en muchas zonas, sobre todo cerca de la costa del Mediterráneo y en zonas del sur».