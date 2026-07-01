Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y un ligero descenso de temperaturas marcarán el día en toda la provincia. El viento del noroeste soplará de manera ocasionalmente fuerte, especialmente en Cinco Villas y el valle del Ebro. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fuerte

El sol se asoma tímidamente en Zaragoza, despertando un cielo que, a primera hora, se presenta despejado, como si se desperezara lentamente tras la noche. No hay riesgo de lluvia en estas primeras horas y las temperaturas se mantienen frescas, rondando los 19 grados. Sin embargo, a medida que avanza el día, el viento hará su aparición con fuerza, soplando desde el norte a 30 km/h y dejando rachas que alcanzarán los 60 km/h. Este aire fresco resultará algo incómodo para los más sensibles, especialmente cuando la sensación térmica puede ascender a los 30 grados en las horas más cálidas.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, llevando el termómetro hasta los 31 grados, aunque la humedad, que descenderá al 25%, permitirá un ambiente más llevadero. El cielo, aunque ligeramente nublado, no trae consigo la amenaza de lluvias y la suavidad de la noche se dejará sentir al caer el sol a las 21:41. El día ofrece, en total, más de 15 horas de luz, un regalo perfecto para las actividades al aire libre. Así, Zaragoza se prepara para un día que promete ser cálido y ventoso, ideal para disfrutar del exterior mientras el verano sigue su curso.

Calatayud: ambiente revuelto con riesgo de lluvia

El viento sopla con fuerza, trayendo consigo un ambiente revuelto en Calatayud. El cielo, encapotado desde primeras horas, presenta matices de gris que hacen presagiar un día inestable, en el que las nubes se desplazan rápidamente, avivadas por corrientes inusuales.

La mañana amanecerá fresca, con temperaturas mínimas que rondan los 14 grados y una sensación térmica que podría bajar a los 13. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán los 30 grados, pero no sin la amenaza de lluvias intensas y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h por la tarde. Con un 80% de humedad en el ambiente, será prudente llevar paraguas y estar preparado para cambios inesperados.

Tarazona: ambiente templado y nubes suaves

El tiempo en Tarazona se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26°C. Aunque el cielo mostrará algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Este ambiente tranquilo invita a dar un paseo por la ciudad o a realizar actividades al aire libre. Aprovechar la jornada para disfrutar de un café en una terraza o simplemente pasear es una excelente opción que seguramente será placentera.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET