La ola de calor llega a la Comunidad Valenciana: La AEMET avisa de «temperaturas significativamente elevadas»

La ola de calor llega a la Comunidad Valenciana. La AEMET ha avisado de «temperaturas significativamente elevadas en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz» para este viernes 3 de julio. Las máximas en el Mediterráneo llegarán hasta los 36 grados en algunos puntos de la provincia de Valencia y en Alicante se llegará hasta los 35 ºC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ola de calor y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

España se prepara para ser escenario de una ola de calor histórica con temperaturas que se irán por encima de los 40 grados en la península. En estos días ya se han activado varias alertas naranjas en puntos de Andalucía y Extremadura y lo que viene este fin de semana va a ser peor. De momento, estas altas temperaturas ya llegan a la Comunidad Valenciana, que se prepara para vivir este viernes 3 de julio un día de calor sofocante donde los termómetros llegarán hasta los 36 grados en algunos puntos del Mediterráneo.

«Temperaturas significativamente elevadas en puntos del prelitoral de Valencia y Rincón de Ademuz». Este es el aviso de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este 3 de julio. Las máximas en la zona serán de 36 grados en la localidad de Onteniente, mientras que en Requena o Gandía los termómetros irán hasta los 35 grados. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 32 ºC y la mínima de 22 ºC durante la noche.

En la provincia de Alicante también será otro día de calor sofocante y humedad extrema. Las máximas serán de 35 grados en Orihuela y Elche, mientras que en la capital de la Costa Blanca se registrarán máximas de 33 grados y mínima de 22 en lo que será otra noche tropical a la vera del Mediterráneo. «Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso», ha confirmado la AEMET.

En Castellón las temperaturas serán algo más bajas, siendo las máximas de 32 grados en la capital. En el interior se llegará a mínimas de 14 grados, dando un respiro a los habitantes de Morella durante la noche. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, con intervalos de noroeste en el interior norte por la mañana, tendiendo en general por la tarde a viento flojo del sureste», dice la AEMET sobre el tiempo en Castellón.

Llega la ola de calor a la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este viernes 3 de julio es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso en Valencia, con valores significativamente elevados en puntos del prelitoral y Rincón de Ademuz, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo variable, con intervalos de noroeste en el interior norte de Castellón por la mañana, tendiendo en general por la tarde a viento flojo del este y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.