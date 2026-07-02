El Departamento de Meteorología amplía la escala de los mapas para abarcar de los 46 a los 50 ºC por la inminente ola de calor que llega a la península

Lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad, los expertos en meteorología han ampliado la escala de los mapas para abarcar de los 46 a los 50ºC por la inminente ola de calor que llega a la península. Será mejor que nos empecemos a preparar ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a unos cambios en los que todo puede ser posible.

Iniciamos mes y también ola de calor, para descubrir qué es lo que nos espera en estos días en los que realmente cada pequeño gesto se nota y será el que nos afectará de lleno. Un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada que ha hecho que hasta cambien los mapas del tiempo. Las cifras que hasta ahora eran una excepción, se han convertido en una realidad cada vez más y más constante, hasta llegar a unas cifras que costarán de creer. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unos termómetros que no van a dejar de subir y nos obligan a cambiar.

Amplía la escala de los mapas para abarcar de los 46 a los 50ºC

Hace unos años que tenemos unos veranos que convierten nuestro país en un auténtico horno. Tenemos por delante unas cifras que realmente nos sitúan en unas cifras que podrían acabar siendo las que nos acompañarán en breve, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos acompañará en unos días en los que tocará cambiar por completo de planes. Lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada que podría acabar siendo lo que nos dará un giro radical en estas fechas.

Esta escala de los mapas puede llevarnos a unas cifras que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos llegar, pero tampoco somos del todo conscientes del riesgo que generan. Nos estamos adaptando a unas cifras que pueden acabar siendo de récord con unas consecuencias sobre la persona y la propia naturaleza que costarán de creer. Todo cambia y lo hace de tal forma que nos hará descubrir un riesgo aún mayor, con esta nueva de calor de la que alerta la AEMET.

Alerta del Departamento de Meteorología ante esta nueva ola de calor

Esta nueva ola de calor pone en alerta a media España ante unas cifras que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estas cifras serán las que nos acompañarán en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y deberemos estar preparados para superar todos los límites.

Tal y como explican desde Meteored se trata de un fenómeno poco común: «La masa de aire asociada a una potente dorsal se recalentará mucho desde el fin de semana por subsidencia, dando lugar a un nuevo episodio de domo de calor en España que dejará temperaturas elevadas tanto de día como de noche. Los modelos insisten que esta configuración favorecerá una nueva situación de domo o cúpula de calor como las que hemos tenido en las últimas semanas, en esta ocasión algo más al oeste. Hay que recordar que en el seno del anticiclón se producen movimientos descendentes de aire a gran escala (algo que se conoce como subsidencia), en los que el aire, al descender, se recaliente y reseca aún más cerca de la superficie».

Siguiendo con la misma explicación: «En este último episodio que ha dejado calor extremo y cientos de récords pulverizados en Europa, la masa de aire se recalentó de forma excepcional sobre la Península. Después, el descuelgue de una pequeña dana intensificó esa advección de aire cálido, afectando de lleno al norte peninsular (donde no hubo una surada típica en el Cantábrico) y Francia, mientras que con la posterior aproximación de la depresión el grueso se trasladó a Centroeuropa. Y a finales de semana podríamos tener una configuración similar, con una dorsal extremadamente robusta posicionada sobre España y muy bien sustentada en superficie por un bloqueo anticiclónico. Con la subsidencia la masa de aire puede recalentarse mucho, con la isoterma de 28 ºC apareciendo en algunas zonas de la Península, lo que se traduciría en temperaturas de más de 40 ºC en el interior y oeste, con noches tropicales y tórridas».

España se convertirá en un auténtico foco de calor: «Como vemos, una situación de calor extremo en muchos casos no está asociada exclusivamente a una entrada de aire sahariano: la Península suele convertirse en un foco de calor en esta época, y más en los últimos años. Y por supuesto, no hay que olvidar que se están observando más situaciones de cúpula o domo de calor, típicas de un chorro polar más ondulado y con danas al oeste. Esperemos que después de este próximo episodio el verano nos de un breve respiro».