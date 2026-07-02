El cielo se presenta nuboso en la mitad norte de la provincia, con posible bruma y lluvias débiles en el interior que irán cesando durante la tarde. Mientras tanto, la mitad sur disfrutará de intervalos de nubes bajas y claros. Se esperan descensos en las mínimas y aumentos en las máximas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo variable con posibles chubascos

El día en Bilbao se presenta marcado por un cielo que se despereza lento, con una probabilidad notable de lluvia que puede sorprender a los más desprevenidos. Las primeras horas del día nos traerán chubascos, mientras que el termómetro oscilará entre 18 y 24 grados, sintiéndose un ambiente algo pesado por la alta humedad que roza el 85%. A medida que el sol asome a las 06:36, notaremos el viento, que soplará moderadamente del norte a unos 15 km/h.

Ya por la tarde, los nubarrones darán paso a momentos más despejados, aunque aún hay riesgo de algunas gotas. Las temperaturas alcanzarán su pico con una sensación térmica que podría llegar hasta los 25 grados, invitando a disfrutar de un respiro en este paisaje fresco. Al caer la noche, la brisa se tornará más suave y, con la puesta del sol a las 21:55, podremos despedir un día que, aunque inestable, nos regala contrastes que hacen única a nuestra amada ciudad.

Cielo gris con lluvia y viento en Baracaldo

El ambiente en Baracaldo se siente inestable, presagiando un día marcado por la caprichosidad del tiempo. Al amanecer, la niebla gris se cierne sobre la localidad, mientras el viento comienza a agitar las ramas de los árboles, creando un murmullo inquietante que invita a resguardarse.

La mañana trae consigo lluvia casi segura, con una probabilidad del 90% y temperaturas que apenas alcanzan los 20°C, acompañadas de una humedad que podría resultar opresiva. A medida que avanza la tarde, se prevé que el agua dé paso a cielos más despejados, aunque la temperatura desciende a 18°C, mientras el viento, aunque moderado, puede soplar con ráfagas de hasta 9 km/h. Recuerda llevar paraguas y no olvides tu abrigo, ya que la sensación térmica puede bajar sorprendentemente.

Guecho: día variable con nubes y sol

El día en Guecho amanece envolviendo a la ciudad en un manto de nubes con una probabilidad de lluvia del 80%, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía. La temperatura oscilará entre los 20 y 25 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 25 grados. A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará a una velocidad media de 15 km/h y podría presentar ráfagas de hasta 9 km/h.

Por la tarde, se espera que la probabilidad de lluvia descienda significativamente a un 10%, dando paso a un cielo más despejado. La humedad, que alcanzará un máximo del 80%, podría hacer que el ambiente se sienta pesado. Con el sol saliendo a las 6:36 y poniéndose a las 21:55, disfrutaremos de casi 15 horas de luz. Así, Guecho vivirá un día variable, fresco al inicio, pero más templado por la tarde.

Santurce: día nublado con ambiente templado

La jornada transcurre con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la mañana y un ligero descenso en la probabilidad de lluvia hacia la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados, creando un ambiente templado. Aunque los vientos serán suaves, se pueden sentir algunas ráfagas ocasionales.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por el área, aprovechando las temperaturas agradables y el tiempo moderadamente variable. Aprovechar el momento para actividades al aire libre puede ser una forma perfecta de desconectar y disfrutar de la atmósfera local.

Cielos cubiertos y lluvia probable en Basauri

El tiempo en Basauri se presentará muy variable esta mañana, con cielos cubiertos y una temperatura que rondará los 18 grados. Es probable que la lluvia haga acto de presencia, así que los paraguas serán compañeros imprescindibles. A medida que avance el día, la situación no mejorará; se espera que las condiciones se mantengan grisáceas, aunque con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia por la tarde-noche. Se recomienda llevar ropa ligera, pero no olvides un abrigo y un impermeable para estar preparado.