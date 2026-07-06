«Peligro importante»: la AEMET pone a la Comunidad Valenciana en alerta naranja por temperaturas de 40 grados

La AEMET ha decretado la alerta amarilla y naranja en la Comunidad Valenciana por las altas temperaturas que se sucederán a la vera del Mediterráneo durante este lunes 6 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «peligro importante» en el sur de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de hasta 40 grados. En Alicante y Castellón, las máximas durante las primeras horas de la tarde alcanzarán los 37 grados.

La Comunidad Valenciana se prepara para un lunes histórico con temperaturas que rozarán los 40 grados en algunos puntos del Mediterráneo. La AEMET ha puesto en alerta amarilla a toda la comunidad y ha elevado la alerta a naranja en el sur de la provincia de Valencia. «Temperaturas máximas significativamente elevadas en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados», ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

La alerta naranja ha sido decretada en el litoral sur e interior sur de la provincia de Valencia por temperaturas máximas que serán del 39 grados en el litoral y de 40 ºC en el interior, donde se desactivará a partir de las 21:00 horas. A 40 grados se podría llegar en la localidad de Onteniente, que será el punto más caliente de la Comunidad Valenciana durante este lunes 6 de julio. En Requena se llegará a 38 grados, en Gandía a 37 y la máxima en Valencia ciudad será de 35 grados con mínimas de 22 por la noche.

En la provincia de Alicante también se ha decretado la alerta amarilla. La máxima de la zona estará en Orihuela, donde se llegará a 37 grados, mientras que en Elche y Alcoy los termómetros se pondrán a 36 ºC. En la capital de la provincia, la máxima será de 34 grados con mínimas de 22, por otra noche tropical. En Castellón, la máxima será de 36 grados en la capital y en el interior las mínimas durante la noche caerán hasta los 18 en Morella, donde se llegará a 35 ºC por la noche.

Alerta naranja en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas significativamente elevadas en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo de la Comunidad Valenciana para este lunes 6 de julio.

Cielo despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, alcanzándose valores significativamente elevados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central.