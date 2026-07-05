La Aemet lanza un aviso especial por la llegada de la segunda ola de calor del verano: golpeará especialmente en el norte

Llega un aviso especial por la llegada de la segunda ola de calor del verano, que golpeará especialmente en el norte. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, con algunas novedades que pueden marcar el final y el inicio de esta primera semana de julio. Este mes estaremos en lo peor de un verano en el que para muchos empieza con unas merecidas vacaciones.

Es momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente estaremos en lo peor de un verano que parece que llega con mucha fuerza. Lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Son días de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que esta segunda ola de calor del verano puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Golpeará especialmente en el norte este nuevo aviso por calor extremo

Nos hemos acostumbrado a que el verano sea un auténtico problema para muchos, el calor extremo de estas jornadas puede acabar convirtiéndose en un problema para muchos. Tendremos que estar muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, nos sumergirá en lo peor de esta época del año.

Este aviso por calor extremo, podremos empezar a ver llegar, este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno. Son tiempos de aprovechar al máximo estos días en los que realmente cada gesto cuenta con una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Es momento de conocer lo que puede pasar con este calor extremo que, sin duda alguna, tendremos por delante. Estos días en los que la situación se complica por momentos, nos sumergirá de lleno en un giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Es hora de saber qué nos depara este aviso por calor extremo que podría acabar siendo lo que nos acompañará de lleno durante estos días. Llega lo peor de un verano en el que tendremos que empezar a prepararnos para lo peor, con unas cifras que pueden convertirse en un problema. Durante las horas centrales del día, las temperaturas pueden marcar la diferencia.

Este es el aviso especial de la AEMET ante esta ola de calor

Una importante ola de calor está golpeando con fuerza gran parte del territorio. En especial a aquellas zonas en las que las altas temperaturas se han convertido en algo habitual en estos días. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de estos cambios que pueden afectarnos más de la cuenta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día se espera que continúe la ola de calor con una situación de estabilidad, aunque se dará una cierta inestabilización y una bajada de temperaturas en el oeste. Así, se esperan cielos despejados, aunque con algunas nubes altas, en prácticamente toda la Península y Baleares. En las costas atlánticas gallegas y el Cantábrico, habrá nubes bajas y brumas asociadas. Crecerán nubes de evolución en el centro peninsular, dejando chubascos y tormentas en la zona centro, localmente fuertes y con rachas muy fuertes. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas con nubosidad de evolución y poco nubosos en las orientales y al sur. Además, se espera una entrada de calima. Ascenso de las máximas en el tercio y el Cantábrico orientales, y en descenso en el oeste gallego. Mínimas en ascenso en buena parte de la Península, que puede ser puntualmente notable en la mitad norte y en descenso en el litoral de Galicia. Ligeros ascensos de las mínimas y máximas en Canarias. Se superarán los 37-39 grados en la mayor parte de España, excepto en el Cantábrico occidental, litorales mediterráneos y atlánticos, islas occidentales canarias y en zonas altas peninsulares. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en el interior de Galicia y del Cantábrico oriental se pueden alcanzar los 39-41 grados. Mínimas tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos, el sudoeste, el Ebro, Canarias y puntualmente en el extremo norte. E incluso se pueden dar noches tórridas por encima de 25 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y sur de Gran Canaria».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, por encima de los 37-39 grados en la mayor parte de España, excepto en el Cantábrico occidental, litorales mediterráneos y atlánticos, islas occidentales canarias y en zonas altas peninsulares, incluso los 39-41 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y en interiores del Cantábrico oriental. Chubascos y tormentas en el centro peninsular, localmente fuertes y con rachas muy fuertes. Vientos de componente este en general en los litorales, que serán fuertes en el Estrecho con algunas rachas muy fuertes y tendiendo a amainar; moderado en el Cantábrico, rolando a oeste, y flojo, con brisas en el resto del Mediterráneo. En el interior peninsular, vientos flojos rolando de este a oeste. Viento de componente norte moderado en Canarias».