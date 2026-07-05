Hoy, 5 de julio de 2026, el cielo se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con un ligero descenso de temperaturas mínimas y un ascenso en las máximas, especialmente en Álava. El viento será flojo del nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo mayormente despejado y calor intenso

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde el día promete ser mayormente despejado, con solo un leve susurro de nubes. La temperatura alcanzará los 33 grados, ofreciendo un abrazo de calidez, aunque la sensación térmica bien podría elevarse a valores más altos debido a la alta humedad, que será intensa en ciertos momentos. A primera hora, un viento suave del noreste soplará a unos 10 km/h, perfecto para pasear por la ciudad mientras el sol se asoma tras el horizonte a las 6:38.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá cargado, brindando una sensación de pesadez por la alta humedad, aunque no se esperan sorpresas en forma de lluvia. Las temperaturas nocturnas descenderán a 20 grados, permitiendo un cierre agradable al día. La luz del sol se despedirá con elegancia a las 21:54, dejando atrás una jornada donde el calor y el viento han sido protagonistas sin la amenaza de precipitaciones.

Aire fresco y nubes grises en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo trae consigo un aire fresco y un cielo gris que presagia cambios en el tiempo. Las nubes oscurecen el horizonte y el viento comienza a ganar fuerza, provocando un ambiente inestable que inquieta a los vecinos. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves en torno a los 18 grados, pero las condiciones cambiarán drásticamente conforme avance el día.

A medida que la tarde se aproxima, se espera un notable descenso térmico que llevará la sensación a valores cercanos a los 16 grados. El viento soplará con rachas que alcanzarán los 30 km/h, sumado a una humedad relativa que podría convertirse en agobiante. Cabe recordar que será un día recomendable para no olvidarse el paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta.

Guecho: ambiente cálido y tranquilo hoy

La jornada en Guecho se presenta con un amanecer tranquilo, marcado por un cielo despejado que permitirá disfrutar de la salida del sol a las 06:38. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados Celsius durante el día, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 29. A lo largo de la mañana, el ambiente se mantendrá fresco y agradable, ideal para comenzar el día.

Sin embargo, a medida que avanza la tarde, el calor se hará más presente y la humedad, que alcanzará picos del 85%, puede hacer que el ambiente se sienta pesado. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas de hasta 8 km/h, lo que sumado a la baja probabilidad de lluvia, hace de esta jornada una buena oportunidad para salir y disfrutar. Con un total de casi 15 horas de luz, la tarde-noche promete ser cálida, aunque tranquilla.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 29 grados, lo que promete un ambiente cómodo. Es poco probable que la lluvia haga acto de presencia y el viento será suave, perfecto para disfrutar del aire libre.

Este es un día ideal para pasear y salir a disfrutar de la ciudad. La atmósfera tranquila invita a realizar actividades al aire libre, ya sea una caminata por el barrio o simplemente relajarse en un parque cercano.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una brisa suave que hará que la temperatura se sienta fresca, ideal para disfrutar de un agradable paseo. A medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, elevando las temperaturas hasta alcanzar un máximo de 34°C. La tarde será especialmente calurosa, así que es recomendable llevar ropa ligera y asegurarse de hidratarse bien. Con el viento soplando del noreste a una velocidad moderada, será un día perfecto para actividades al aire libre.