Adiós a un edificio emblemático en Madrid: el derribo está prácticamente terminado y en su lugar habrá una gran zona verde

La torre del Hospital 12 de Octubre ya es parte de la historia de Madrid, si bien la antigua Residencia General, uno de los edificios más visibles del complejo durante décadas, está prácticamente demolida tras meses de trabajos.

Durante años fue una referencia en la zona sur de Madrid. Desde su construcción en 1973, esa torre de más de 18 plantas formaba parte del día a día de vecinos, pacientes y personal sanitario pero ahora ya no queda nada en pie y el cambio se nota a simple vista. El proceso para su demolición sin embargo no ha sido rápido sino que ha alargado más de un año y ha dejado cifras que dan idea del tamaño de la obra: unos 80.000 metros cúbicos de escombros y miles de trayectos de camiones para retirarlos. Con su desaparición, el hospital da paso a una nueva fase de transformación en todo el recinto y a un futuro que pasa por un parque verde.

Adiós a un edificio emblemático en Madrid

No se trataba de tirar abajo un edificio cualquiera. La complejidad venía marcada por varios factores: la altura de la torre, su antigüedad y, sobre todo, su ubicación dentro de un hospital que ha seguido funcionando con normalidad durante todo el proceso. Los trabajos arrancaron a principios de 2025 con el vaciado interior del edificio. Antes de tocar la estructura, hubo que retirar instalaciones, materiales y elementos potencialmente peligrosos. Fue una fase menos visible, pero clave para poder avanzar después con seguridad.

El desmontaje de la estructura no empezó hasta noviembre de ese mismo año. En ese momento entró en juego maquinaria de gran tamaño, incluida una de las mayores grúas de demolición utilizadas en España, con una pluma de más de 60 metros para alcanzar las plantas superiores. A partir de ahí, el proceso fue descendiendo poco a poco, planta a planta. En enero de 2026 se abordó el núcleo del edificio (escaleras y ascensores), una de las partes más delicadas. El invierno no ayudó ya que el viento y la lluvia obligaron a frenar en varios momentos para evitar riesgos. Finalmente, a finales de abril se llegó a la base, y en julio se ha dado prácticamente por terminado el derribo.

80.000 metros cúbicos de escombros y miles de viajes

Las cifras ayudan a entender la magnitud de la intervención. Sólo en residuos, la demolición ha generado alrededor de 80.000 metros cúbicos de escombros. Para retirarlos han sido necesarios unos 20 camiones que han realizado más de 4.000 trayectos. Pero no todo se ha llevado directamente fuera sino que parte del material, sobre todo hormigón, ladrillo o piedra, se ha tratado en la propia parcela. Mediante procesos de machaqueo, se ha transformado en material reutilizable para otras obras, algo cada vez más habitual en este tipo de actuaciones.

Además, otros componentes como metales o elementos estructurales se han separado desde el inicio para facilitar su reciclaje. Todo ello dentro de un enfoque más sostenible, buscando reducir al máximo el impacto de una obra de este tamaño.

Qué se va a hacer ahora en ese espacio

Una vez desaparecida la antigua Residencia General, no habrá otro edificio o al menos, no en el sentido tradicional. El proyecto plantea transformar toda la parcela en una gran plaza abierta, con zonas verdes y jardines que servirán como punto de encuentro dentro del complejo hospitalario.

La idea es que este espacio actúe como eje de conexión entre los distintos edificios del 12 de Octubre, pero también como una zona más amable para quienes pasan tiempo en el hospital. No solo pacientes, también familiares y profesionales podrán utilizarlo como área de descanso. Además, esta nueva plaza permitirá abrir el hospital hacia el exterior, conectándolo mejor con los parques y calles del entorno. Un cambio importante respecto al modelo anterior, mucho más cerrado.

Obras que seguirán hasta 2027

Aunque el derribo ya está prácticamente finalizado, la transformación del hospital está lejos de terminar. El proyecto completo forma parte del Plan de Modernización de Infraestructuras del 12 de Octubre, que todavía tiene varias fases por delante. Entre ellas, la remodelación de distintos servicios ubicados en los sótanos de la antigua Residencia General. Áreas como Anatomía Patológica o Oncología Radioterápica siguen en obras y serán clave dentro del nuevo modelo del hospital. La previsión es que todo el proceso se alargue hasta ya entrados en 2027.

Un cambio que no ha afectado a la actividad del hospital

Uno de los puntos más delicados de toda la operación era mantener la actividad sanitaria sin interrupciones. Y, según lo previsto, se ha conseguido. Desde finales de 2024, la atención se realiza en el nuevo edificio del hospital, que ya funciona a pleno rendimiento. Esto ha permitido llevar a cabo tanto la demolición como las obras posteriores sin afectar al día a día de pacientes y profesionales.

El nuevo hospital, con instalaciones más modernas y tecnología actualizada, ha sustituido a la antigua residencia como centro principal de la actividad asistencial. Mientras tanto, el entorno sigue transformándose poco a poco. Con la desaparición de la torre, Madrid pierde uno de esos edificios que llevaban décadas formando parte del paisaje. Pero, al mismo tiempo, gana un espacio que apunta a ser muy distinto a lo que había hasta ahora.