Esto es lo que va a pasar en Madrid cuando la tuneladora Mayrit llegue a su objetivo: es cuestión de días

La ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid entra en una fase bastante clave estos días. La tuneladora Mayrit está ya muy cerca de completar su primer tramo y se encuentra a pocos metros de la futura estación de Madrid Río, después de varios meses trabajando bajo tierra.

No es simplemente un avance más dentro de la obra. Cuando la máquina llegue a este punto, se cerrará el primer recorrido entre Comillas y Madrid Río, algo importante dentro del desarrollo del proyecto, sobre todo porque confirma que el trazado se está ejecutando según lo previsto. Además, el ritmo de los trabajos ha sido bastante constante desde el inicio, a finales de marzo. Eso ha hecho que la tuneladora esté ahora a las puertas de terminar este tramo antes de lo que muchos esperaban, algo que se sigue de cerca porque marca el paso de toda la obra.

La tuneladora Mayrit está a punto de llegar a Madrid Río

La máquina se encuentra ya a unos 150 metros de la futura estación de Madrid Río, dentro del tramo que conecta con Comillas. Desde que arrancó el pasado 26 de marzo, ha excavado prácticamente todo el recorrido previsto, superando los 960 metros de los algo más de 1.100 que forman este primer tramo. El ritmo ha sido constante, con avances que han rondado los 15 o incluso los 20 metros diarios, lo que ha permitido acelerar los plazos. Si no hay cambios, la llegada a Madrid Río se producirá en cuestión de días, dentro de este mismo mes de junio.

Este momento es clave porque supone la conexión efectiva entre dos de las futuras estaciones de la línea, algo que en ingeniería se conoce como cale del túnel. De hecho, es la primera vez en dos décadas que se realiza una operación de este tipo con tuneladora en Madrid.

Qué pasará cuando la tuneladora alcance su objetivo

Lejos de continuar sin parar, la llegada de Mayrit a Madrid Río marcará una pausa obligada. Una vez complete este tramo, la máquina se detendrá durante aproximadamente dos semanas. Durante ese tiempo, se llevará a cabo un chequeo técnico completo para revisar su estado tras meses de trabajo continuo bajo tierra. Es una fase habitual en este tipo de infraestructuras, pero también crucial para garantizar que todo siga funcionando correctamente en el siguiente tramo. Sólo después de esa revisión, la tuneladora retomará su actividad y continuará su recorrido por el subsuelo de la capital.

El siguiente recorrido hacia Atocha y Conde de Casal

Tras la parada técnica, Mayrit seguirá avanzando hacia nuevos puntos clave del trazado. El siguiente objetivo será Palos de la Frontera, para después continuar hacia Atocha y, finalmente, Conde de Casal. Si se cumplen los plazos actuales, la máquina llegará a este último punto a finales de 2027. Se trata de uno de los tramos más importantes de toda la ampliación, ya que permitirá reforzar las conexiones de transporte en una zona especialmente transitada. Conde de Casal, además, será un nodo estratégico al conectar con la Línea 6 y con el futuro intercambiador de transportes.

Una obra clave para transformar la Línea 11

Todo esto forma parte de la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, una obra bastante ambiciosa con la que se quiere cambiar el papel de esta línea dentro del Metro. La idea es que deje de ser una línea más y pase a funcionar como una especie de eje que cruce Madrid en diagonal.

En este tramo se van a construir cinco estaciones nuevas: Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha Renfe y Conde de Casal. En total, hablamos de un túnel de unos 6,6 kilómetros, además de varios pozos a lo largo del recorrido que forman parte de la infraestructura. Pero no todo se está haciendo igual ya que el primer tramo, el que va de Plaza Elíptica a Comillas, se ha ejecutado con el método tradicional de Madrid, mientras que a partir de ahí entra en juego la tuneladora, que es la que está haciendo el grueso del trabajo bajo tierra.

La inversión es elevada, supera los 739 millones de euros, y buena parte de ese dinero se va directamente al túnel y a las estaciones. Es, en la práctica, una de las grandes obras en marcha ahora mismo en la red de Metro.

Qué pasa con la tierra que sale del túnel

Mientras la máquina avanza, va sacando una enorme cantidad de tierra, y eso también hay que gestionarlo. No se queda ahí sin más. Todo ese material se mueve por una cinta dentro del propio túnel hasta un punto donde se va acumulando.

Desde ahí, retroexcavadoras lo cargan en camiones que lo sacan fuera. Para hacerse una idea, hay decenas y decenas de camiones trabajando en esto, alrededor de 150, moviendo tierra de forma continua. Y aquí viene un detalle curioso: esa tierra no se tira sin más. Se está reutilizando en otros lugares, sobre todo para restaurar antiguas explotaciones mineras y zonas degradadas. Es decir, lo que sale del túnel acaba teniendo una segunda vida fuera de la obra.

Así es la tuneladora Mayrit

La máquina que está llevando a cabo estos trabajos no pasa precisamente desapercibida. Mayrit mide cerca de 98 metros de longitud y está equipada con sistemas avanzados de control y seguridad.

Cuenta con cámara hiperbárica, sistemas de refrigeración y una cámara de rescate con capacidad para 20 personas durante 24 horas, pensada para situaciones de emergencia. En su parte frontal, la rueda de corte incorpora distintos elementos como discos, picas y rastreles, que permiten perforar el terreno y retirar el material a medida que avanza. Todo este conjunto hace posible que la tuneladora pueda trabajar de forma continua bajo tierra, manteniendo un ritmo constante y garantizando la precisión del trazado.