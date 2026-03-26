Ayuso inaugura la perforación para ampliar la línea 11 de Metro que tendrá 5 nuevas estaciones

La Comunidad de Madrid ha comenzado este jueves la perforación de cerca de seis kilómetros de la línea 11 de Metro que permitirá incorporar cinco nuevas estaciones y mejorar la conectividad del sur y este de la capital.

La presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido a estos trabajos de la tuneladora Mayrit, (el nombre árabe original de Madrid), donde ha anunciado el inicio de la tramitación administrativa para su ampliación hasta Valdebebas. Una actuación que cuenta con una inversión de 880 millones de euros para conectar este barrio de la capital con Mar de Cristal.

«Esto va a cambiar la vida del suburbano madrileño. Con estas mejoras y ampliaciones, Metro conecta barrios y personas porque en Madrid pensamos en comunidad. La tuneladora Mayrit es un referente mundial en perforación subterránea», ha enfatizado Ayuso durante la celebración del acto.

Mayrit es una máquina de última generación que excavará los 5.593 metros que separan la futura estación de Comillas del nuevo intercambiador de Conde de Casal, a un ritmo medio de 15 metros diarios, unos 500 al mes.

Este tramo permitirá incorporar cinco nuevas estaciones: dos de nueva construcción, en Comillas y Madrid Río, y tres de enlace en Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Todas ellas contarán con accesos equipados con escaleras fijas y mecánicas y serán completamente accesibles gracias a la instalación de ascensores y, al menos, un itinerario adaptado que conectará el exterior con los trenes.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación administrativa para la prolongación de la Línea 11 de Metro en su tramo norte, una actuación estratégica que reforzará la vertebración del transporte público al conectar Mar de Cristal con Valdebebas, dando servicio a enclaves clave como la ampliación de IFEMA, la futura Ciudad de la Justicia y la Terminal T4.

Este nuevo desarrollo contempla un trazado de 8,2 kilómetros y seis estaciones: Mar de Cristal (L8), IFEMA, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto T4 —con conexión a la L8— y Valdebebas Norte. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 880 millones de euros, con previsión de inicio en 2027 y finalización en 2031.

300 operarios en la obra

En la ejecución de esta infraestructura participarán 300 operarios, que trabajarán los siete días de la semana en turnos continuos para maximizar el ritmo de avance. La tuneladora solo se detendrá para sustituir piezas desgastadas, mientras instala anillos formados por siete dovelas que refuerzan el túnel a medida que progresa.

Para la construcción de este tramo serán necesarias 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón, así como la colocación de más de 25.000 dovelas, cuya producción se inició en septiembre de 2025 en una fábrica creada específicamente para este fin.

El Ejecutivo autonómico destinará más de 739 millones de euros a este proyecto, que supone el primer paso de una ampliación más ambiciosa de la Línea 11, que alcanzará los 33 kilómetros y conectará Cuatro Vientos con Valdebebas.

Del total de la inversión, 586 millones se dedicarán a la ejecución del túnel y de las cinco estaciones, tras el incremento de 53,7 millones autorizado esta semana por el Consejo de Gobierno.

Esta prolongación incorpora, entre otras actuaciones, medidas orientadas a reducir el impacto ambiental de las obras, atendiendo a las peticiones de asociaciones y entidades implicadas. Entre otras, se recoge la restauración de jardines y parques o intervenciones compensatorias en áreas verdes próximas al ámbito de los trabajos.

Montaje de Mayrit

Para la puesta en marcha de Mayrit, una tuneladora de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso, ha sido necesario el trabajo de 70 profesionales, entre ellos soldadores y técnicos especializados en la preparación de la cabeza de corte.

Esta máquina, la primera de su tipo empleada en ampliaciones de Metro en los últimos 15 años, ha sido fabricada durante 20 meses en la ciudad alemana de Schwanau, referente internacional en tecnología de excavación subterránea, y diseñada específicamente para adaptarse a las condiciones geológicas del terreno madrileño.

La rueda de corte incorpora 54 discos o rippers que permiten una perforación uniforme, junto a 172 picas que erosionan el terreno y 24 rastreles encargados de retirar el material. Este se evacúa posteriormente mediante una cinta transportadora de seis kilómetros de longitud. El ensamblaje se ha llevado a cabo a 29 metros de profundidad, donde se situarán las futuras vías de la línea. Su traslado hasta Madrid ha requerido una compleja operación logística de más de 2.000 km por tierra y mar.