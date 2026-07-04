La AEMET alerta de una nueva ola de calor: la duración será de dos semanas y estas serán las zonas que superarán los 40 ºC

La duración de esta nueva ola de calor puede llegar hasta las dos semanas, de tal forma que se superarán los 40ºC en estas próximas jornadas. El tiempo nos advierte de lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando. Es hora de conocer lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada pequeño detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Los expertos de la AEMET tienen por delante algunos cambios importantes, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en este giro radical que puede acabar siendo lo que nos enfrentará a un cambio de tendencia que podría ser esencial. Una nueva ola de calor está en marcha y podría alejarnos de lo que realmente sería habitual en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta de una manera diferente.

La alerta de la AEMET ante una nueva ola de calor

Una nueva ola de calor llega, la AEMET no duda en lanzar una nueva alerta, por lo que deberemos estar muy pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta el momento podríamos descubrir de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar de darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

Estas altas temperaturas pueden batir todos los récords de tal forma que tendremos que empezar a pensar en determinados cambios que pueden alejarnos de estos planes al aire libre que tendríamos. En especial, al aire libre, la llegada de esta situación inesperada, puede cambiarlo todo.

Una poderosa ola de calor que puede mantenerse durante días en marcha acabará siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Con cifras que realmente pueden poner los pelos de punta, de una forma sorprendente.

Superarán los 40º estas zonas en las que la ola de calor causará estragos

Esta ola de calor en la que estamos inmersos puede cambiarlo todo, en especial en estos días en los que quizás tocará saber qué puede pasar. Un giro radical que, sin duda alguna, nos afectará de lleno. En unos días en los que las altas temperaturas acabarán siendo una realidad.

La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto acabará marcando estas fechas. Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «En los próximos días se espera la instauración de una dorsal sobre nuestro territorio y una dana que se situará al oeste de la península ibérica. Esta configuración, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerán la generación y extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida, y dará lugar a un episodio de ola de calor, con temperaturas muy altas y persistentes a partir del domingo 5, y durante buena parte de la próxima semana, especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y depresiones del interior peninsular. Merece la pena mencionar el importante repunte de las temperaturas en el oeste de Galicia durante el fin de semana, y en el interior del País Vasco durante el lunes y martes, que, aunque con una menor extensión temporal, serán muy significativos. Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y valle del Ebro. El nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado. Además, se espera un aumento de la inestabilidad a inicios de la próxima semana, con probables tormentas vespertinas de escasa precipitación en áreas montañosas. Existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, debido a la evolución en la posición de la dana».

Esta situación puede complicarse por momentos: «Durante el sábado 4 se repetirán los ascensos, extendiéndose a todo el territorio peninsular, y siendo más importantes en el extremo norte peninsular y noroeste de Galicia, donde se alcanzarán los 36-38 ºC. Este día se espera superar los 38-40 ºC en el cuadrante suroccidental, y los 35-37 ºC en la meseta sur, valle del Ebro y depresiones del nordeste. En el domingo 5, día el cual comienza el periodo de ola de calor, repetiremos ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, mas importantes en litorales Cantábricos, si bien se espera una pequeña tregua sobre litorales de las Rías Baixas, donde se espera una débil rolada a oeste, con bastante incertidumbre. Para este día, se espera alcanzar los 38-40 ºC en el valle del Miño, 37-39 ºC en el interior de A Coruña, 39-41 ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42 ºC en los valles fluviales, los 37-39 ºC en la meseta sur, los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35-37 ºC en Baleares».