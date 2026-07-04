Hoy en Bilbao y en buena parte de la provincia se espera un día mayormente poco nuboso o despejado, aunque algunas nubes bajas pueden hacer acto de presencia por la mañana, acompañadas de brumas dispersas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas irán en aumento. Los vientos serán flojos, con predominio del norte y nordeste en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: brisa suave y sol radiante al atardecer

El sol se asoma tímidamente en Bilbao, justo cuando el día comienza a desperezarse. A primera hora, el cielo show un lienzo gris claro, pero con la promesa de unas horas más soleadas. La temperatura mínima ronda los 17 grados, mientras que el ambiente, cargado por la alta humedad, podría hacer que se sienta más cálido de lo que marcan los termómetros. La brisa suave sopla del Noroeste a unos 10 km/h, creando un ambiente agradable pero sin ninguna amenaza de lluvia.

Ya por la tarde, las nubes se disiparán gradualmente, permitiendo que el termómetro alcance los 30 grados. La sensación térmica coincidirá con el incremento del sol, elevando la experiencia térmica a niveles más cálidos. Al caer la noche, el cielo se tornará idóneo para disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:54. Mientras la jornada avanza, es recomendable aprovechar cada rayo de luz, ya que la humedad puede hacer que el aire se sienta denso, pero sin esperar lluvias en el horizonte.

Cielos cambiantes y posibilidad de chubascos en Baracaldo

Las primeras luces del día traen una atmósfera de expectativa en Baracaldo, donde el viento comienza a soplar con fuerza y las nubes amenazan con desatar su carga. La mañana se presenta con temperaturas suaves que rondan los 20 °C, pero la sensación térmica puede descender al sentir el aire fresco que acompaña a una humedad alta, rozando el 95%. Con un cielo parcialmente cubierto, los baracaldeses pueden disfrutar de un inicio de jornada que promete ser variable.

A medida que avanza la jornada, el contraste se hace evidente. La tarde se asoma con cielos más oscuros y un viento que puede alcanzar rachas de hasta 8 km/h, lo que puede resultar un poco incómodo. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y 28 °C, pero el descenso térmico será notable. No está de más recordar que es un día propicio para llevar un paraguas, ya que no se descartan chubascos repentinos.

Guecho: día agradable para actividades al aire libre

En la mágica luz de la mañana, Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado que promete un día agradable. La temperatura oscilará entre los 19°C y 27°C, brindando un ambiente cálido pero no sofocante. Con el viento soplando del norte a una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que alcanzan hasta 8 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, sin grandes sorpresas. La humedad, que marcará un máximo del 90%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, pero la falta de probabilidad de lluvia asegura que podamos disfrutar del día sin contratiempos.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se establecerán en torno a los 25°C. Con una tarde-noche completamente despejada y sin riesgo de precipitaciones, el ambiente se volverá más enérgico. El sol, que salió a las 06:37, se despedirá a las 21:55, regalándonos más de 15 horas de luz que invitarán a disfrutar de actividades al aire libre. Así que, ya sea un paseo o una cena con amigos, este día se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar de lo mejor que Guecho tiene para ofrecer.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas alrededor de 20 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avanza la tarde, se mantendrá un ambiente templado y agradable, con ligeras brisas del norte y temperaturas que alcanzarán los 27 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento puede ser un poco más notable en algunos momentos.

Este es un día perfecto para disfrutar al aire libre, ideal para pasear por el parque o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovechar la suave temperatura y el cielo despejado puede ser la mejor manera de recargar energías.

Cielo despejado y caluroso día en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo despejado y una agradable temperatura de 19 grados, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avanza la jornada, las temperaturas irán subiendo, alcanzando un máximo de 30 grados por la tarde, con cielos que permanecerán mayormente soleados y sin probabilidad de lluvias.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades en el parque. No olvides llevar contigo una botella de agua y escoger ropa ligera, ya que la sensación térmica alcanzará los 30 grados y el viento soplará de forma suave desde el noreste. ¡Aprovecha este tiempo soleado!