Previsión meteorológica para las próximas 4 semanas en España: los bloqueos atmosféricos en latitudes altas alteran la previsión para el verano

Los bloqueos atmosféricos en latitudes altas alteran la previsión para el verano, durante las próximas semanas podemos vivir una previsión meteorológica distinta a la esperada en España. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de saber qué es lo que nos podemos encontrar en estos días en los que cada detalle de más puede ser clave.

Un nuevo giro radical que podría convertirse en una auténtica pesadilla de acuerdo con lo que podría pasar a lo largo de un mes de julio en el que todo puede ser posible. Tocará esperar para ver qué es lo que podría pasar en breve, en estos días en los que realmente cada gesto puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará hacer llegar unos bloqueos atmosféricos en latitudes altas que alterarán por completo la previsión para el verano. Lo que llega es algo que los expertos empiezan a detallar.

Los bloqueos atmosféricos en altitudes altas alteran la previsión del verano

Lo que estamos viendo en estos días de verano, es algo muy inusual, tal y como aparece en todas las noticias. Por lo que, quizás tocará estar muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás el tiempo nos sitúa en un giro radical que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a estos días en los que quizás tocará saber la explicación ante esta anomalía que no para de aparecer.

Son tiempos de conocer un poco mejor lo que nos espera, con unos bloqueos atmosféricos en altitudes que realmente pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que nos espera en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Estas próximas semanas, podemos enfrentarnos a un cambio que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Unas cifras que hasta la fecha no sabíamos que nos esperaba con una AEMET lanzando alertas por las altas temperaturas.

La previsión meteorológica para las próximas 4 semanas en España

Europa se prepara para unas semanas en las que sufriremos un importante bloqueo que puede cambiarlo todo por completo. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estas 4 semanas pueden ser claves para todos.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored Portugal: «Ni siquiera el verano astronómico (21 de junio) había comenzado y ya se había registrado un episodio de temperaturas muy altas que afectó a Portugal y a otros países europeos en la recta final del mes de mayo. Más tarde, a finales de junio, nuestro país escapó de una ola de calor extrema que asoló varios países de Europa, especialmente España, Francia y el Reino Unido.Sin embargo, coincidiendo precisamente con principios de julio, ahora está en marcha la primera ola de calor auténtica de este verano en Portugal continental (podría durar hasta el día 8 o 9, posiblemente más en algunas zonas)».

Siguiendo con la misma explicación: «En este momento, debido a la previsión de la persistencia de temperaturas máximas y mínimas extremadamente altas, el IPMA ya ha puesto 12 distritos bajo alerta roja de clima cálido entre el viernes y el domingo, del 3 al 5 de julio».

Pero lo peor podría estar a punto de llegar: «La previsión subestacional del modelo ECMWF proporciona algunas señales sobre el patrón meteorológico dominante este mes de julio en la zona Euroatlántica y, a partir de ahí, es posible establecer cuál será la tendencia del panorama meteorológico que habrá en Portugal. Hasta mediados de la próxima semana, la Crista Atlántica será el patrón dominante (día 9), con la presencia de una masa de aire muy caliente sobre Portugal continental, que se mantendrá aquí este fin de semana. A partir del lunes 6 de julio, se extenderá por España y otros países de la costa atlántica europea, dando lugar, también en estos países, a la segunda ola de calor del verano de 2026 (en Portugal es la primera de esta temporada de verano)».

El calor parece que será el gran protagonista de estos días: «Como se mencionó al principio de este artículo, la ola de calor en curso se prolongará, como es de esperar, hasta el 8 o 9 de julio, fechas a partir de las cuales se comenzará a cambiar el patrón meteorológico, que pasará a ser el de bloqueo escandinavo. Todo indica que será persistente, manteniéndose durante todo el resto del mes de julio (entre los días 10 y 31). La presencia de una vasta región de alta presión en el norte y el centro de Europa favorecerá la continuidad de temperaturas muy altas en gran parte del continente. Esto podría allanar el camino para la aparición de episodios de precipitaciones convectivas en algunas zonas de Portugal».