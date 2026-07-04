Hoy, 4 de julio de 2026, el clima en toda la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso en la depresión del Ebro, donde las máximas serán elevadas. Además, el viento soplará flojo a moderado del noroeste en esa zona y de dirección variable en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y día cálido

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, con un manto azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 37 grados, la jornada se presenta cálida. La brisa, suave y constante, soplará a unos 5 km/h, por lo que no se espera que el viento aporte incomodidad. Las horas de luz, desde el amanecer a las 06:34 hasta la puesta del sol a las 21:40, permiten aprovechar al máximo esta jornada soleada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, elevando la sensación térmica hasta los 37 grados, aunque el ambiente se mantendrá tolerable gracias a una humedad en niveles cómodos. Con el horizonte despejado y sin riesgo de precipitaciones, es el momento ideal para un paseo. Así, te invitamos a salir y disfrutar de la calidez de este hermoso día de otoño, donde la naturaleza se muestra generosa en Zaragoza.

Calatayud: nubes amenazantes y viento fuerte

La mañana en Calatayud despierta con un aire fresco que promete un día diferente. Las nubes grises asoman en el horizonte, anunciando un velo de incertidumbre y la posibilidad de que el viento fuerte se convierta en el protagonista de la jornada. La ausencia de lluvias en las primeras horas parece un alivio momentáneo, mientras el sol se asoma tímidamente.

Sin embargo, a medida que avanza el día, la situación cambiará. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y un máximo de 34°C, pero la sensación térmica puede ser engañosa, con un viento que superará los 30 km/h y una humedad que alcanzará hasta un 80%. Es recomendable llevar un paraguas, ya que no se descartan sorpresas en forma de lluvia por la tarde-noche.

Tarazona: cielo nublado y ambiente apacible

El tiempo presentará condiciones estables a lo largo de la jornada, con un cielo que mostrará algunas nubes durante la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 17 y 32 grados, con una ligera brisa que puede acompañar el ambiente, pero sin grandes variaciones.

Es una ocasión perfecta para disfrutar de un paseo por los parques o dar un pequeño recorrido por el centro, aprovechando el ambiente tranquilo que invitará a realizar actividades al aire libre. La jornada promete ser placentera y apacible.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET