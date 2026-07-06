La Comunidad Valenciana en alerta naranja por ola de calor: se insta a los valencianos a quedarse en casa

Se insta a los valencianos a quedarse en casa, la Comunidad Valenciana se pone en alerta naranja ante una ola de calor que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará prepararse para una serie de cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Vamos a conseguir un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Una novedad plena que podría alejarnos de lo habitual en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

La alerta naranja por la ola de calor nos pone ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Con ciertos elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, en unas jornadas en las que cada detalle se convierte en una dura realidad, los valencianos se deberán quedar en casa, en estos días en los que realmente vemos la peor cara de un verano que los llena de visitantes y de personas que tienen segundas residencias.

Se insta a los valencianos a quedarse en casa

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que estamos viendo llegar, las temperaturas no dejarán de subir y lo harán de tal forma que nos situarán en lo peor de esta época del año. Con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta.

Los expertos no dudan en darnos algunas advertencias que podrían acabar de darnos ese giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en una de las zonas de España que estará más afectadas por estas altas temperaturas que realmente pueden cambiarlo todo. Estaremos pendientes de unos cambios que nos alejarán de lo habitual y lo harán de tal forma que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas.

Los valencianos deben quedarse en casa, en unos días en los que realmente se llegará a un poco de calor que hace tiempo que no vemos, con unas cifras que pueden acabar siendo hasta sorprendentes si las comparamos con las de años anteriores.

En alerta naranja por esta ola de calor la comunidad valenciana

La comunidad valenciana se pone en alerta ante esta ola de calor que puede cambiarlo todo. Con algunas novedades que, sin duda alguna, pueden convertirse en un problema para todos. Vamos a estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno.

Esta zona de España doble prácticamente la población en un verano que para muchos se convertirá en una auténtica pesadilla, sobre todo en unas noches en las que no bajarán los termómetros. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, alcanzándose valores significativamente elevados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados». Para el resto del país, la situación no cambiará demasiado: «Persiste la ola de calor y el predominio de la estabilidad, aunque una entrada de aire frío en altura dará lugar a algo de inestabilidad. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior, la cordillera Cantábrica, los sistemas Béticos y los Pirineos; son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, Cantabria y Álava. En los litorales de Galicia y del Cantábrico, se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales. En cuanto al resto de la Península y Baleares, los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, y en Canarias, con intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas más occidentales y poco nubosos en el resto, y con calima ligera en altura.

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y en el Cantábrico, de forma notable en sus litorales, ascenderán en el tercio este y en Baleares y no variarán en el resto. Las mínimas bajarán en el tercio occidental, subirán en la meseta norte y en el valle del Ebro y no cambiarán en el resto. En Canarias, las temperaturas subirán, de forma notable en las islas más orientales. Se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares, salvo en zonas altas y los litorales del norte y de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida, podrán superarse los 40-42 grados. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas Canarias».