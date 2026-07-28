El PP resume el balance de curso de Sánchez: «Tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha señalado este martes que el balance real del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al curso político que termina, «se resume en dos datos: tres condenas en ocho meses y cero Presupuestos en cuatro años», es decir, un «combo de corrupción integral y parálisis política”, ha enfatizado en un vídeo remitido por el PP a la prensa.

En este contexto, Tellado ha advertido de que a Pedro Sánchez «el balance del curso se lo han hecho los tribunales, las Cortes y los españoles», vaticinando que este ha sido «su último balance de curso» en el Palacio de la Moncloa. «El tiempo de Sánchez se acaba: la cuenta atrás del cambio está activada», ha manifestado el número dos de Alberto Núñez Feijóo -de viaje en Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori- tras la comparecencia del líder del PSOE en Moncloa.

Asimismo, Tellado ha denunciado que Sánchez «ha desplegado un triunfalismo francamente insultante», al tiempo que ha sostenido que ese triunfalismo «es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción».

Junto a ello, ha recalcado que es una «anomalía» que Sánchez comparezca en el Palacio de la Moncloa porque «hace ya mucho que debería haberse marchado de allí», al igual que es otra anomalía que lo haga «compaginando el cargo de presidente del Gobierno con el de nexo político corruptor de una trama de casi 130 imputados», ha destacado.

«Más que cumpliendo, su eslogan debería ser huyendo o delinquiendo; huyendo de la realidad y delinquiendo, su Gobierno y su partido, como si no hubiera un mañana», ha ironizado sobre el eslogan escogido por Moncloa para la comparecencia del jefe del Ejecutivo este martes.

En esta línea, Tellado ha aludido a las condenas cosechadas por el entorno de Sánchez desde noviembre: al ex fiscal general Álvaro García Ortiz «por delinquir para favorecerle», a sus colaboradores en las primarias, José Luis Ábalos y Koldo García, «por robar en plena pandemia el dinero de todos», y a su hermano, David Sánchez, «por participar en una operación ilegal para llevarse un sueldo público en la Diputación de Badajoz».

“Mientras Sánchez comparece en Moncloa, sus amiguitos lo hacen en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los juzgados de Madrid y Badajoz”, ha señalado el secretario general del PP, recordando que hay «una legión de 126 imputados del sanchismo desfilando por los juzgados». «Hoy mismo, mientras Sánchez hacía su balance, las secretarias de Ferraz declaraban por el caso cloacas», ha apuntado.

Además, Tellado ha considerado «tan devastador como el de los tribunales» el balance parlamentario de Sánchez, que «ha acabado el curso con dos varapalos parlamentarios bien sonoros», esto es, el Congreso rechazándole por dos veces la senda de estabilidad, y la falta de apoyos para aprobar su decreto sobre vivienda.

También en las urnas el sanchismo ha ido encadenando varapalos en los últimos meses, ha proseguido el dirigente popular refiriéndose a la opinión de los españoles en las elecciones de cuatro comunidades autónomas donde vive casi un tercio del censo: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En estos comicios hubo «un mismo veredicto: contundentes victorias del PP y sonoros batacazos del PSOE», ha resaltado.

«Cada día más solo»

Tellado también ha avisado a Sánchez de que está «cada día más solo en la calle y en el Parlamento, y cada día más acorralado en los tribunales». «La gente no quiere que haga balances, quiere que confiese, que diga lo que sepa sobre su corrupción y se vaya», ha añadido.

De cara al próximo curso político, el secretario general del PP ha trasladado que será el de «las elecciones del cambio» y el del inicio de «la reconstrucción nacional que tanto necesita España», la que liderará un nuevo Gobierno presidido por Feijóo, ha dicho, por lo que estas «serán las últimas vacaciones que le paguemos los españoles», ha asegurado.

Sobre la emergencia nacional por los incendios, Tellado ha remarcado que todo el Partido Popular está volcado «como una piña» en ayudar a mitigar los fuegos «más devastadores de nuestra historia». «Desde nuestros gobiernos locales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional, junto a los vecinos que más lo están sufriendo y junto a los servidores públicos que tanto se están esforzando por poner fin a esta pesadilla cuanto antes”, ha concluido.