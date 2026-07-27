El PP lleva al Congreso que «cualquier alto cargo investigado por corrupción» deje su puesto de forma «inmediata»

El PP ha anunciado el registro de una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con una serie de medidas que, a su juicio, deben aplicarse de manera «urgente» para recuperar la integridad pública en la política del país, entre ellas, que «cualquier alto cargo del Gobierno investigado por corrupción» deje su puesto de forma «inmediata».

Así lo ha avanzado en rueda de prensa en Génova la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha presentado esta iniciativa para contrarrestar las supuestas reformas anticorrupción de una ley de Integridad Pública que anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace más de un año, y que sólo pasaron por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado febrero.

«Este Gobierno no está capacitado para hablar de integridad pública, porque es el mayor experto en corrupción; solo puede hablar de inmoralidad, no de integridad», ha denunciado Gamarra. «Es como poner a un vampiro al frente de un banco de donantes de sangre», ha ilustrado la dirigente popular.

Además de forzar que el Congreso de los Diputados vote ese mandato parlamentario para que «cualquier alto cargo investigado por corrupción» tenga que dejar el puesto de forma «inmediata», Gamarra ha expuesto otras medidas que incluye la PNL. Aquí ha citado como «primera medida» la convocatoria de elecciones.

«Dar la palabra a los españoles para poder elegir un gobierno limpio», ha subrayado, recordando que esto supone dar «cumplimiento» a lo que acordaron las Cortes en el pasado periodo ordinario de sesiones, esto es, que Sánchez dimita y se someta a una cuestión de confianza. «Así recuperamos la integridad pública», ha dicho Gamarra retando a los socialistas.

En segundo lugar, ha señalado que la PNL plantea «endurecer las penas de corrupción» y «recuperar el delito de malversación en los términos en que Sánchez lo derogó». Gamarra ha acusado al inquilino de la Moncloa de haber «debilitado el Código Penal» en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa una «reforma del indulto para que los delitos de corrupción cometidos por altos cargos no puedan ser indultados».

De igual modo, ha manifestado que esta iniciativa busca velar por las instituciones independientes, con especial atención en el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el socialista José Félix Tezanos. En este contexto, Gamarra ha apuntado que la PNL exige el cese inmediato del presidente del CIS que tiene «el carné del PSOE» y que ha hecho de esta institución «un instrumento al servicio de Pedro Sánchez a través de la manipulación de las respuestas» de sus encuestas.

Junto a ello, la vicesecretaria del PP también ha instado a una reforma de las leyes que afectan al CIS para que «sea una institución independiente y se rija por los principios de neutralidad e imparcialidad».

Asimismo, Gamarra ha abogado por una ley de autoridad independiente, por proteger a quienes denuncian casos de corrupción, y por obligar a que no puedan formar parte de listas electorales aquellos condenados por terrorismo. Ni que tampoco reciban financiación pública aquellos partidos que lleven condenados por terrorismo, los cuales «ni colaboran ni se arrepienten», ha dicho sobre Bildu, socios de Pedro Sánchez y herederos del brazo político de ETA.

Además, Gamarra ha insistido en que el PP quiere que la «regeneración llegue a lo público», por lo que ha defendido, a través de esta PNL, que el Gobierno tenga que realizar una «auditoría de toda la SEPI, que está contaminada absolutamente por la corrupción». Aquí, ha pedido el «cese inmediato de las personas imputadas e investigadas que siguen al frente de la SEPI», como es el caso de su actual presidenta, Belén Gualda; un análisis sobre lo ocurrido en los procesos que se están investigando en los juzgados, como el rescate de Plus Ultra, y una auditoría, precisamente, del Fondo de Rescate de la SEPI.

Por otro lado, Gamarra ha trasladado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra ya en Perú para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori, asegurando que este viaje «simboliza el compromiso del PP con la democracia, con la libertad y con el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas».

«Unida ante las emergencias»

En materia de lucha contra los incendios, la dirigente del PP ha reclamado que España responda «unida ante las emergencias», como está ocurriendo, porque «los incendios no entienden de fronteras administrativas ni entienden tampoco de colores políticos ni de siglas». «Debemos responder como un país unido y como una nación, que es lo que somos», ha apostillado.

Y en relación a la decisión del Ejecutivo de posponer a septiembre el real decreto de vivienda por falta de apoyos parlamentarios, ha señalado que «es la demostración de que tenemos un Gobierno que no puede gobernar».