A partir de mañana, jueves 9 de julio, va a haber colas en Lidl por el conjunto de mesa de jardín extensible

Con el verano ya instalado, hay algo que se repite en muchas casas y es que de repente el salón se queda pequeño y todo se traslada a la terraza o al jardín. Las comidas se alargan más, llegan las cenas improvisadas y, casi sin darse cuenta, uno empieza a notar que le falta espacio. No tanto dentro de casa, sino fuera. Y ahí es donde una mesa grande, o mejor dicho, una mesa que pueda crecer cuando hace falta, empieza a tener sentido.

En ese momento aparecen dos opciones bastante habituales. O se tira de lo que hay, aunque se quede corto, o se empieza a buscar algo que encaje mejor. Pero claro, tampoco se trata de llenar la terraza con muebles enormes que luego estorban el resto del año. Por eso las mesas extensibles llevan tiempo ganando terreno ya que permiten adaptarse sin complicarse demasiado. Y en este contexto Lidl acaba de lanzar ahora una propuesta que va justo en esa línea. Se trata de una mesa de jardín extensible de su marca LIVARNO que, en este caso, se puede comprar también con sus sillas a juego, aunque debemos tener en cuenta que el conjunto sólo está disponible a través de su web, dentro del bazar online.

Lidl tiene la mesa de jardín que provoca colas

La idea de este tipo de mesa es sencilla, pero funciona. No siempre hace falta una mesa grande, pero cuando hace falta, se necesita de verdad y en el cas de este modelo parte de unos 140 centímetros de largo, un tamaño que puede encajar bien en el día a día, sobre todo si no hay demasiada gente en casa.

Ahora bien, cuando llegan invitados o se organiza una comida algo más numerosa, la mesa puede ampliarse hasta los 200 centímetros. Ese margen se nota y permite pasar de un uso cotidiano a uno más social sin tener que sacar mesas auxiliares o hacer malabares con el espacio.

El sistema de extensión está pensado además para que no haya que pelearse con él. Se desliza de forma bastante fluida y, una vez abierta, queda fijada con un mecanismo que evita movimientos raros. Esto, aunque parezca un detalle menor, es clave ya que nadie quiere una mesa que se tambalee en mitad de una comida.

Materiales pensados para estar fuera

Uno de los problemas habituales de los muebles de exterior es que, con el tiempo, acaban deteriorándose más rápido de lo esperado. El sol, la humedad o los cambios de temperatura pasan factura. Por eso aquí se ha apostado por una combinación bastante práctica ya que la estructura es de aluminio con recubrimiento en polvo. Esto ayuda a que no se oxide fácilmente y, además, mantiene el peso en niveles razonables. No es una mesa ligera del todo, pero tampoco de las que cuesta mover entre dos personas.

En cuanto al tablero, no es madera como tal, aunque lo parezca. Está hecho de plástico con acabado que imita la veta de la madera. Esto tiene su lógica: se consigue ese aspecto más cálido sin tener que preocuparse luego por el mantenimiento ya que no hay que lijar, ni barnizar, ni estar pendiente cada temporada. A eso se suma que es resistente a la humedad y a los rayos UV, es decir, que puede estar al sol y no debería decolorarse fácilmente, algo que en muebles de exterior más económicos sí suele pasar con el tiempo.

Medidas, capacidad, precio y sillas a juego

Como ya hemos explicado, la mesa tiene medidas entre los 140 y los 200 cm de largo (dependerá de si la extendemos o no) , pero además con un ancho de 90 cm y una altura de 74 cm. Son medidas perfectas para colocar varias sillas sin que todo quede demasiado apretado.

La carga máxima ronda los 60 kilos, que para un uso normal es más que suficiente. No es una mesa pensada para soportar pesos extremos, pero sí para comidas, cenas o reuniones sin problema. Al final, es el uso que se le va a dar en la mayoría de casos. También hay que tener en cuenta el peso total, que está en unos 25,5 kilos. Esto le da cierta estabilidad, pero sin convertirla en algo imposible de mover. Es un equilibrio bastante razonable, sobre todo si se va a cambiar de sitio según la época o el uso.

El precio es de 199,99 euros, una cifra que la coloca en un punto intermedio y eso sólo por la mesa. Si queremos todo el conjunto, Lidl vende también el modelo de silla Miami que ves en la foto, y que hechas de aluminio se venden en pack de dos unidades por 103,99 euros.

Al final, tanto la mesa como las sillas modelo Miami de Livarno, para Lidl son uno de esos productos que encajan bien en muchas casas, sobre todo ahora que el buen tiempo invita a aprovechar más los espacios exteriores como el jardín o también, la terraza.