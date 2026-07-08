Mientras en España llevamos años haciéndolo, Europa se fija ahora en cómo enfriamos las casas sin aire acondicionado y les funciona

Europa está copiando a España para poder vivir al calor sofocante de este verano sin aire acondicionado. Un periódico de Polonia ha publicado un artículo en el que ha explicado los métodos españoles para poder refrescar la casa durante esta época sin necesidad de acudir a aparatos eléctricos. Estos pasan prácticas habituales en nuestro país, como cerrar las persianas en las horas puntas de la tarde y generar corriente de aire durante la noche. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen en el resto de Europa sobre el arte español para refrescar la casa.

La Unión Europea registró temperaturas históricas el pasado fin de semana con una de las peores olas de calor de los últimos años que dejaron temperaturas de 40 grados en algunas zonas de Alemania. El viejo continente se está abrasando este verano y durante esta semana España se está enfrentando a uno de los peores episodios de calor de los últimos tiempos con alertas rojas y temperaturas de hasta 44 grados en algunos puntos de la Comunidad Valenciana.

Así que en la época de calor llegan los consejos para que la subida de temperaturas no se traduzca en euros de más en la factura de la luz. Para superar esta etapa de la forma más eficiente posible, los expertos recomiendan una serie de consejos, como puede ser bajar las persianas de las ventanas que impacten con el sol en las horas puntas de la tarde, generar corrientes de aire en la casa durante la mañana y la noche, además de otros trucos como fregar la casa con agua fría antes de irte a la cama.

Europa copia el método de España con el aire acondicionado

En Polonia, el periódico Fakt ha publicado un artículo en el que anima a sus lectores a seguir los métodos de los españoles para poder salir airoso de las olas de calor que se sucederán este verano. «¿Cómo refrescar un piso sin aire acondicionado? Los españoles llevan años haciéndolo, y funciona», dice el titular de este medio.

«Durante años, en los países del sur de Europa se han utilizado soluciones sencillas para reducir el calor en interiores. Una de ellas es el método español de oscurecer completamente el apartamento durante las horas más calurosas del día», dicen las primeras líneas de esta publicación en la que se ensalzan las prácticas de los ciudadanos españoles para refrescar la casa sin aire acondicionado durante los meses de verano.

«En España, donde las temperaturas veraniegas suelen alcanzar niveles muy altos, los residentes llevan generaciones utilizando soluciones sencillas para reducir el calor en el interior de sus viviendas. Su eficacia reside principalmente en una gestión adecuada de la luz solar y la ventilación», resalta este medio, que relata que uno de los métodos más comunes es el «ocurecimiento total». Esto pasa por lo ya sabido: cerrar las persianas o pasar las cortinas en los momentos de calor álgido durante el día. Esto hará que los rayos de sol no penetren en el interior de la vivienda y suba la temperatura en la estancia.

En Polonia también aconsejan a sus ciudadanos seguir otro método utilizado en España y que pasa por abrir las ventanas para generar corrientes de aire a primera hora de la mañana y por la noche. Esto hará que se renueve el aire de la casa y que entren corrientes a una temperatura más baja.