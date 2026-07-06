Alerta especial de la AEMET por ola de calor y por el riesgo alto de incendios

El riesgo alto de incendios activa una alerta especial de la AEMET por una ola de calor que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, puede convertirse en un problema para muchos. El tiempo se convertirá en un factor de riesgo de incendios, uno de los fenómenos que más preocupa a los expertos que no dudan en lanzar importantes advertencias. La naturaleza puede convertirse en un problema cuando ni ella está acostumbrada a estas temperaturas.

Con cifras que realmente pueden acabar siendo las que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. La combinación de semanas sin llover, con una naturaleza que está esperando una hidratación que parecerá imposible de ver llegar en estos días. Por lo que, quizás tendremos que esperar lo inesperado y estar pendientes de unos árboles que nos pueden advertir de una situación del todo inesperada. En estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Llega un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando un riesgo que es especialmente alto en estas zonas.

Por el riesgo alto de incendios

Los incendios han empezado a llegar a nuestro país, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estas altas temperaturas se convierten en un problema que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

En estos días en los que realmente tocará prepararse para una serie de cambios que pueden alejarnos de lo habitual. Estos días en los que realmente cada tendencia puede acabar siendo lo que nos hará pensar en este giro importante de guion que quizás nos sumergirá de lleno en un auténtico infierno.

Cuando se combina este cambio de tendencia que tenemos por delante, con unas cifras que realmente acabarán siendo las que nos marcarán muy de cerca. Esta nueva ola de calor nos sitúa frente a unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno.

En unos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando con unas cifras que impresionan. Es momento de estar pendientes de esta importante ola de calor que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos afectará de lleno, en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

La AEMET lanza una alerta especial ante esta ola de calor

Estamos viviendo uno de los días más calurosos del año, con unas cifras que pueden cambiarlo todo. En especial, si tenemos en consideración que tenemos que estar preparados para afrontar un destacado cambio de tendencia en estos días en los que las cifras pueden acabar siendo de récords.

Los expertos de la AEMET han lanzado este comunicado especial: «El lunes 6 sería el día álgido del periodo, con nuevos ascensos térmicos en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, meseta norte y tercio este peninsular, mientras que en el oeste de Galicia esperamos la entrada del flujo marítimo que hará descender las temperaturas, de manera notable en áreas litorales. Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, esperamos que las temperaturas máximas alcancen los 37-39 ºC en el Cantábrico oriental, en el interior de la C. Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40ºC localmente. Se repetirán los 39-41 ºC en el cuadrante suroccidental (42ºC en el valle del Guadalquivir), así como en el valle del Ebro y depresiones del nordeste. Por otro lado, tenderán a moderarse en el interior de Galicia, aunque se llegará a los 37-39 ºC en el Valle del Miño y en zonas del interior. Durante el martes 7, es probable que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos se extienda a toda Galicia y comunidades del Cantábrico, provocando un descenso de las temperaturas máximas en Galicia y en el Cantábrico. Así, se espera alcanzar de nuevo los 36-38 ºC en puntos del Miño y en el interior del País Vasco. Se prevén ascensos adicionales en el tercio este, depresiones del nordeste y en el valle del Ebro, lo que propiciará que se alcancen los 39-42ºC, e incluso, los 42-44ºC en el sur de Valencia. En buena parte de la Península y Baleares, tendríamos máximas de 36ºC-39ºC, aumentando a 39-42 ºC en el cuadrante suroccidental».

Siguiendo con la misma explicación: «Para el miércoles 8, aunque con incertidumbre debido a la evolución y posición de la dana, así como de los flujos en niveles bajos, es probable que las temperaturas desciendan en el noroeste peninsular pero que se mantengan sin grandes cambios en el resto de la Península y Baleares, de forma que se mantendrían las condiciones de ola de calor, con máximas que alcanzarían de nuevo los 39-42ºC en el cuadrante suroccidental, meseta sur, valle del Ebro, depresiones del nordeste y en zonas del interior del sureste. A partir del jueves 9, comenzarían los descensos térmicos por el suroeste peninsular y que se generalizarían a toda la Península durante los días siguientes, por lo que es probable que este episodio finalice el miércoles 8, aunque sin descartar que pudiera hacerlo el jueves 9».