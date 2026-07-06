Tormentas, rayos, lluvias y vientos huracanados hoy a partir de las 15:00 horas en España: la AEMET activa los avisos en plena ola de calor

España se encuentra en una ola de calor que dejará temperaturas muy elevadas por todo el país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé máximas superiores a los 36 y 38 grados en numerosas zonas del país, que podrán alcanzar entre 39 y 41 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el interior de Galicia y zonas bajas del Pirineo de Lérida.

De la misma manera, se esperan tormentas en el centro de la península, acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Aunque la estabilidad predominará, se esperan tormentas en la meseta sur y el este de Extremadura. Tampoco se descartan en otros puntos como los sistemas béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León.

En Canarias y Asturias, habrá intervalos de nubes bajas y algunas brumas, mientras que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas. Por su parte, Canarias tendrá también intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en las orientales y en el sur del archipiélago.

06/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Por encima de los 40 grados de máxima

La previsión deja el predominio del tiempo estable tanto en la Península como en las islas Canarias y Baleares. Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, la meseta norte y, de forma más acusada, en el Cantábrico oriental. Descenderán en el oeste de Galicia y se quedarán sin cambios en el resto del territorio. La AEMET señala que se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte de la Península y Baleares, salvo en las zonas de montaña y en los litorales del norte y del mar de Alborán.

Los avisos por altas temperaturas seguirán en 16 comunidades autónomas. El calor seguirá por la noche, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados (en algunas zonas por encima de los 25, dando lugar a noches ecuatoriales). El viento soplará de componente este en los litorales, mientras que en el interior predominarán los vientos flojos y variables, mientras que en Canarias serán moderados.