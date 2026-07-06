Hoy 6 de julio de 2026, la provincia de Bilbao lucirá poco nubosa o despejada, con algunos intervalos nubosos en el sur de Álava. Las temperaturas experimentarán un ascenso notable, especialmente las máximas y el viento será flojo y variable, con brisas moderadas en el litoral que irán disminuyendo por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor intenso

El día se presenta con un cielo despejado que invita a disfrutar de la jornada en Bilbao. A primera hora, la temperatura mínima ronda los 17 grados, brindando una sensación suave, aunque algo fresca a medida que se despereza el sol, que hará su aparición a las 6:38. La brisa soplará con suavidad desde el este, con una velocidad de unos 10 km/h, creando un ambiente agradable para aquellos que decidan salir.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 40 grados, pero la sensación térmica será un poco más elevada, recordando que el aire estará más cargado con una humedad del 65%. Sin embargo, se espera que el tiempo se mantenga seco y sin riesgos de lluvia, permitiendo que disfrutemos de la luz del día hasta las 21:54, cuando el sol se retire tras el horizonte, dejando un cielo despejado que culminará esta hermosa jornada en la ciudad.

Nubes amenazantes y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo comienza con un aire pesado y nubes amenazantes que flotan en el cielo. Con luces tenues y sonidos de viento, la inestabilidad se siente en cada rincón. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilan entre los 18 y los 38 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable; por la tarde, el mercurio puede descender a 23 grados y la sensación térmica será más fresca, con alta humedad que alcanzará el 70%. Se recomienda salir preparado: un paraguas será un compañero útil ante posibles lluvias y el viento intenso.

Guecho: amanecer brillante y caluroso

La jornada comienza con un amanecer despejado en Guecho, donde el sol hará su aparición a las 06:38, brindando un inicio luminoso y fresco. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán en torno a los 20°C, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 34°C, aunque la humedad relativa se mantendrá en torno al 25%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día totalmente seco.

Por la tarde, el ambiente se tornará caluroso, alcanzando una máxima de 34°C. El viento soplará de forma predominante, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que se recomienda precaución. El día contará con alrededor de 15 horas de luz, culminando con una puesta de sol a las 21:54.

Santurce: cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable en Santurce, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilan entre los 17 y los 36 grados. A lo largo del día, la brisa será leve y agradable, ideal para disfrutar de un paseo.

La jornada promete ser propicia para las actividades al aire libre, brindando un ambiente tranquilo que invita a relajarse y disfrutar de un café en la terraza o simplemente dar un paseo por el vecindario. Aprovechar estos momentos es una excelente forma de conectar con el entorno.

Cielos nublados y viento inquieto en Basauri

Esta jornada en Basauri comienza con cielos parcialmente nublados que brindan un ambiente fresco. Las temperaturas mínimas, alrededor de 17 grados, ofrecen un inicio agradable. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá mayormente estable, alcanzando una máxima de 40 grados, aunque las rachas de viento pueden dar un toque de inquietud a la tarde. Se sugiere llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que el aire se refrescará. Un día ideal para disfrutar de un paseo con buena ropa cómoda.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET