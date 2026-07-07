Cuándo juega la selección española los cuartos de final del Mundial 2026 contra Bélgica

España sigue con paso firme en el Mundial 2026 y ya se ha plantado en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El país entero continúa creyendo y soñando en que los Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y compañía pueden regresar de Estados Unidos con una nueva estrella sobre el escudo y la selección española peleará para cumplir esos deseos de toda una nación que espera ver a los futbolistas, por ahora, plantarse en las semifinales del torneo.

Contra quién juega España en cuartos del Mundial 2026

La selección española se impuso por 1-0 en el Estadio de Dallas a Portugal en los octavos de final en un choque en el que Mikel Merino, que salió desde el banquillo, consiguió hacer el tanto de la victoria, como ya hizo contra Alemania en la última Eurocopa. Gracias al tanto del atacante del Arsenal España se ha plantado en los cuartos de final, ronda a la que llega como la favorita para imponerse y pasar a las semifinales.

El rival de España en los cuartos de final del Mundial 2026 salía del duelo en el que se medían en el Estadio de Seattle Estados Unidos y Bélgica. Finalmente fue el combinado belga el que consiguió sacar el billete para medirse a la selección española que dirige Luis de la Fuente, por lo que será el próximo rival del combinado español.

Horario y cuándo se juega el España – Bélgica de cuartos del Mundial 2026

La FIFA anunció el calendario del Mundial 2026 antes del inicio del torneo y la selección española fue por el lado del cuadro en el que los cuartos de final estaba programado para este viernes 10 de julio. El choque entre España y Bélgica comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y recordamos que se podrá seguir en directo por televisión por Dazn y también gratis en abierto por La1 de RTVE.

Recordamos que en OKDIARIO tenemos un enviado especial cubriendo y siguiendo la información de la selección española en el Mundial 2026 y por tanto ofreceremos a nuestros lectores la mejor información sobre todo lo que rodee a este choque ante Bélgica y también de la actualidad diaria del combinado nacional. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del encuentro.

En qué estadio se juega el España – Bélgica del Mundial 2026

El SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, será el estadio donde España y Bélgica se verán las caras para pelear por un puesto en las semifinales del Mundial 2026. Este recinto deportivo es muy importante para el país estadounidense ya que es la casa del mítico equipo de la NFL Los Ángeles Rams. En sus gradas caben unos 70.000 aficionados y se espera un auténtico ambientazo que va a estar a la altura de lo que son unos cuartos de final de la Copa del Mundo.