El PSOE exige barra libre de pagas y ayudas sociales a los inmigrantes en Mallorca sin fijar años de residencia

El PSOE exige barra libre de ayudas sociales y pagas a los inmigrantes en Mallorca sin fijar año alguno de residencia y en contra, por tanto, del acuerdo aprobado por el Consell.

El gobierno insular de coalición de PP y Vox, con el objetivo de paliar los efectos económicos derivados del conflicto bélico con Irán, aprobó el pasado mes de abril una aportación extraordinaria en ayudas sociales de nueve millones de euros, fijando como requisito a los interesados tener cinco años de residencia continuada en la isla para poder percibirlas.

Un requisito para hacer frente al más que indiscutible efecto llamada a la inmigración ilegal que este acuerdo pudiera provocar, dada además la consolidación cada vez en mayor medida de la denominada ruta argelina hacia las islas.

Dado que esta población que llega en patera es la que mayor precariedad tiene, serían los principales destinatarios de estos recursos públicos, aun sin haber cotizado un solo euro. Pero para los socialistas este hecho parece ser un mero detalle sin importancia, ya que, sin embargo, consideran “injustificado” que el tiempo de residencia se convierta en un criterio determinante para acceder a estas ayudas.

En una demostración más de que la prioridad para el PSOE de Sánchez es la atención a los inmigrantes llegados en patera, el partido aún dirigido por Francina Armengol en Baleares, sostiene que «la protección de las personas más vulnerables no puede depender del tiempo de residencia, sino de la situación de necesidad acreditada por los profesionales competentes».

«Las necesidades sociales afectan a personas mayores, familias, niños y otros colectivos vulnerables que comparten dificultades similares. La convivencia y la cohesión social se construyen desde la igualdad de derechos, el rigor técnico y la solidaridad, no desde la exclusión», apunta la moción que este jueves defenderá el PSOE en el pleno del Consell de Mallorca.

Por ello, consideran que el endurecimiento de los requisitos de acceso, mediante la exigencia de períodos prolongados de residencia, actúa «como una limitación del acceso a la red de protección social, fractura la cohesión social y penaliza a personas que han decidido establecer su proyecto de vida en Mallorca y que contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos a través de sus impuestos”.

La institucionalización de estas limitaciones administrativas implica, en la práctica, concluyen, «dejar a vecinos de nuestros municipios en situaciones de desprotección», sin considerar en momento alguno que los recursos públicos no son infinitos.

Por ello, aplauden, como no podía ser de otra manera, la política de puertas abiertas en materia de inmigración del Gobierno de Sánchez, que para ellos debe entenderse como “una herramienta de gestión pública, dignidad y seguridad jurídica”.