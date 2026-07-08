Horario de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026: cuándo se juegan y dónde ver por televisión en directo

Llega el primer día de descanso en el Mundial 2026 y una vez se consuma esa jornada libre, los ocho países que siguen vivos en la Copa del Mundo tendrán que darlo todo sobre el verde para ganarse un puesto en las semifinales de este torneo que está siendo apasionante y que nos ha parado unos cruces de cuartos de final bastante emocionantes. Noruega, por ejemplo, al igual que Marruecos, se han ganado llegar a esta fase, mientras que otras como Francia, Argentina o España, candidatas a ganar el trofeo, también han cumplido con lo que se esperaba de ellas. Consulta las fechas, los horarios y los canales de televisión para verlos en directo y en vivo online.

Fecha, horario y cómo ver los cuartos del Mundial 2026

Francia – Marruecos. Estadio de Boston a las 22:00 horas del jueves 9 de julio. Dazn y La1.

España – Bélgica. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas del viernes 10 de julio. Dazn y La1.

Noruega – Inglaterra. Estadio de Miami a las 23:00 horas del sábado 11 de julio. Dazn y La1.

Argentina – Suiza. Estadio de Kansas City a las 3:00 horas de la madrugada del sábado 11 de julio al domingo 12. Dazn.

Resultados de los octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0–3 Marruecos .

. Paraguay 0–1 Francia .

. Brasil 1–2 Noruega .

. México 2–3 Inglaterra .

. España 1–0 Portugal .

1–0 Portugal Estados Unidos 1–4 Bélgica .

. Argentina 3–2 Egipto.

3–2 Egipto. Suiza 0 (4) – (3) 0 Colombia.

Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá.

Brasil 2-1 Japón.

2-1 Japón. Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay .

. Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.

Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Francia 3-0 Suecia.

3-0 Suecia. México 2-0 Ecuador.

2-0 Ecuador. Inglaterra 2-1 RD Congo.

2-1 RD Congo. Bélgica 3-2 Senegal.

3-2 Senegal. Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.

2-0 Bosnia y Herzegovina. España 3-0 Austria.

3-0 Austria. Portugal 2-1 Croacia.

2-1 Croacia. Suiza 2-0 Argelia.

2-0 Argelia. Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.

Argentina 3-2 Cabo Verde.

Colombia 1-0 Ghana.

Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

República Checa 0-3 México

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Clasificación grupo A

México – 9 puntos. Sudáfrica – 4 puntos. Corea del Sur – 3 puntos. República Chequia – 1 punto.

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Qatar 1-1 Suiza

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2-1 Canadá

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Clasificación grupo B

Suiza – 7 puntos. Canadá – 4 puntos. Bosnia y Herzegovina – 4 puntos. Qatar – 1 punto.

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Escocia 0-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-3 Brasil

Marruecos 4-2 Haití

Clasificación grupo C

Brasil – 7 puntos. Marruecos – 7 puntos. Escocia – 3 puntos. Haití – 0 puntos.

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 0-1 Paraguay

Turquía 3-2 Estados Unidos

Paraguay 0-0 Australia

Clasificación grupo D

Estados Unidos – 6 puntos. Australia – 4 puntos. Paraguay – 4 puntos. Turquía – 3 puntos.

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Curazao

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania

Clasificación grupo E

Alemania – 6 puntos. Costa de Marfil – 6 puntos. Ecuador – 4 puntos. Curazao – 1 punto.

Grupo F

Holanda 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Holanda 5-1 Suecia

Túnez 0-4 Japón

Japón 1-1 Suecia

Túnez 1-3 Holanda

Clasificación grupo F

Holanda – 7 puntos. Japón – 5 puntos. Suecia – 4 puntos. Túnez – 0 puntos.

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Egipto 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Egipto 1-1 Irán

Clasificación grupo G

Bélgica – 5 puntos. Egipto – 5 puntos. Irán – 3 puntos. Nueva Zelanda – 1 punto.

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

España 4-0 Arabia Saudí

Uruguay 2-2 Cabo Verde

España 1-0 Uruguay

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí

Clasificación grupo H

España – 7 puntos. Cabo Verde – 3 puntos. Uruguay – 2 puntos. Arabia Saudí – 2 puntos.

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Francia 3-0 Irak

Noruega 3-2 Senegal

Noruega 1-4 Francia

Senegal 5-0 Irak

Clasificación grupo I

Francia – 9 puntos. Noruega – 6 puntos. Senegal – 3 puntos. Irak – 0 puntos.

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-2 Argelia

Argelia 3-3 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Clasificación grupo J

Argentina – 9 puntos. Austria – 4 puntos. Argelia – 4 puntos. Jordania – 0 puntos.

Grupo K

Portugal 1-1 República del Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 República del Congo

Colombia 0-0 Portugal

República del Congo 3-1 Uzbekistán

Clasificación grupo K

Colombia – 7 puntos. Portugal – 5 puntos. República del Congo – 4 puntos. Uzbekistán – 0 puntos.

Grupo L

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá

Inglaterra 0-0 Ghana

Panamá 0-1 Croacia

Panamá 0-2 Inglaterra

Croacia 2-1 Ghana

Clasificación grupo L