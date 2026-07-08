Horario de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026: cuándo se juegan y dónde ver por televisión en directo
Consulta la fecha, el horario y el canal de televisión para ver todos los partidos de los cuartos de final del Mundial 2026
La selección española se enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 y Espera espera estar en las semifinales
Llega el primer día de descanso en el Mundial 2026 y una vez se consuma esa jornada libre, los ocho países que siguen vivos en la Copa del Mundo tendrán que darlo todo sobre el verde para ganarse un puesto en las semifinales de este torneo que está siendo apasionante y que nos ha parado unos cruces de cuartos de final bastante emocionantes. Noruega, por ejemplo, al igual que Marruecos, se han ganado llegar a esta fase, mientras que otras como Francia, Argentina o España, candidatas a ganar el trofeo, también han cumplido con lo que se esperaba de ellas. Consulta las fechas, los horarios y los canales de televisión para verlos en directo y en vivo online.
Fecha, horario y cómo ver los cuartos del Mundial 2026
- Francia – Marruecos. Estadio de Boston a las 22:00 horas del jueves 9 de julio. Dazn y La1.
- España – Bélgica. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas del viernes 10 de julio. Dazn y La1.
- Noruega – Inglaterra. Estadio de Miami a las 23:00 horas del sábado 11 de julio. Dazn y La1.
- Argentina – Suiza. Estadio de Kansas City a las 3:00 horas de la madrugada del sábado 11 de julio al domingo 12. Dazn.
Resultados de los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá 0–3 Marruecos.
- Paraguay 0–1 Francia.
- Brasil 1–2 Noruega.
- México 2–3 Inglaterra.
- España 1–0 Portugal.
- Estados Unidos 1–4 Bélgica.
- Argentina 3–2 Egipto.
- Suiza 0 (4) – (3) 0 Colombia.
Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Brasil 2-1 Japón.
- Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay.
- Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega.
- Francia 3-0 Suecia.
- México 2-0 Ecuador.
- Inglaterra 2-1 RD Congo.
- Bélgica 3-2 Senegal.
- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.
- España 3-0 Austria.
- Portugal 2-1 Croacia.
- Suiza 2-0 Argelia.
- Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.
- Argentina 3-2 Cabo Verde.
- Colombia 1-0 Ghana.
Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación
Grupo A
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
- República Checa 1-1 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
- República Checa 0-3 México
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
Clasificación grupo A
- México – 9 puntos.
- Sudáfrica – 4 puntos.
- Corea del Sur – 3 puntos.
- República Chequia – 1 punto.
Grupo B
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Qatar 1-1 Suiza
- Canadá 6-0 Qatar
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
- Suiza 2-1 Canadá
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Clasificación grupo B
- Suiza – 7 puntos.
- Canadá – 4 puntos.
- Bosnia y Herzegovina – 4 puntos.
- Qatar – 1 punto.
Grupo C
- Brasil 1-1 Marruecos
- Haití 0-1 Escocia
- Escocia 0-1 Marruecos
- Brasil 3-0 Haití
- Escocia 0-3 Brasil
- Marruecos 4-2 Haití
Clasificación grupo C
- Brasil – 7 puntos.
- Marruecos – 7 puntos.
- Escocia – 3 puntos.
- Haití – 0 puntos.
Grupo D
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turquía
- Estados Unidos 2-0 Australia
- Turquía 0-1 Paraguay
- Turquía 3-2 Estados Unidos
- Paraguay 0-0 Australia
Clasificación grupo D
- Estados Unidos – 6 puntos.
- Australia – 4 puntos.
- Paraguay – 4 puntos.
- Turquía – 3 puntos.
Grupo E
- Alemania 7-1 Curazao
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
- Ecuador 0-0 Curazao
- Alemania 2-1 Costa de Marfil
- Curazao 0-2 Costa de Marfil
- Ecuador 2-1 Alemania
Clasificación grupo E
- Alemania – 6 puntos.
- Costa de Marfil – 6 puntos.
- Ecuador – 4 puntos.
- Curazao – 1 punto.
Grupo F
- Holanda 2-2 Japón
- Suecia 5-1 Túnez
- Holanda 5-1 Suecia
- Túnez 0-4 Japón
- Japón 1-1 Suecia
- Túnez 1-3 Holanda
Clasificación grupo F
- Holanda – 7 puntos.
- Japón – 5 puntos.
- Suecia – 4 puntos.
- Túnez – 0 puntos.
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
- Egipto 0-0 Irán
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
- Egipto 1-1 Irán
Clasificación grupo G
- Bélgica – 5 puntos.
- Egipto – 5 puntos.
- Irán – 3 puntos.
- Nueva Zelanda – 1 punto.
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde
- Arabia Saudí 1-1 Uruguay
- España 4-0 Arabia Saudí
- Uruguay 2-2 Cabo Verde
- España 1-0 Uruguay
- Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí
Clasificación grupo H
- España – 7 puntos.
- Cabo Verde – 3 puntos.
- Uruguay – 2 puntos.
- Arabia Saudí – 2 puntos.
Grupo I
- Francia 3-1 Senegal
- Irak 1-4 Noruega
- Francia 3-0 Irak
- Noruega 3-2 Senegal
- Noruega 1-4 Francia
- Senegal 5-0 Irak
Clasificación grupo I
- Francia – 9 puntos.
- Noruega – 6 puntos.
- Senegal – 3 puntos.
- Irak – 0 puntos.
Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia
- Austria 3-1 Jordania
- Argentina 2-0 Austria
- Jordania 1-2 Argelia
- Argelia 3-3 Austria
- Jordania 1-3 Argentina
Clasificación grupo J
- Argentina – 9 puntos.
- Austria – 4 puntos.
- Argelia – 4 puntos.
- Jordania – 0 puntos.
Grupo K
- Portugal 1-1 República del Congo
- Uzbekistán 1-3 Colombia
- Portugal 5-0 Uzbekistán
- Colombia 1-0 República del Congo
- Colombia 0-0 Portugal
- República del Congo 3-1 Uzbekistán
Clasificación grupo K
- Colombia – 7 puntos.
- Portugal – 5 puntos.
- República del Congo – 4 puntos.
- Uzbekistán – 0 puntos.
Grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
- Inglaterra 0-0 Ghana
- Panamá 0-1 Croacia
- Panamá 0-2 Inglaterra
- Croacia 2-1 Ghana
Clasificación grupo L
- Inglaterra – 7 puntos.
- Croacia – 6 puntos.
- Ghana – 4 puntos.
- Panamá – 0 puntos.
Temas:
- Mundial 2026