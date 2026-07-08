PortAventura World celebra el Orgullo con una programación especial

PortAventura World celebrará el próximo 11 de julio la Pride Night, una de las tres Moonride Music Nights previstas este verano, con una cita que llenará PortAventura Park de música, color y entretenimiento inspirados en la celebración del Orgullo.

Durante la tarde, los visitantes podrán disfrutar de «un espectáculo Aquamusic tematizado en Mediterrània, una parade de cierre exclusiva, animación musical itinerante con zancudos, comparsas de baile y grupos musicales con repertorio LGTBIQA+ friendly en las áreas de México y Far West, además de actuaciones de cantantes en directo en esta última zona», destacan los organizadores.

«La oferta se completará con un DJ Set de Ràdio Flaixbac en la plaza de China, un punto de maquillaje Glitter Pride en este lugar, una propuesta exclusiva de restauración y una colección especial de merchandising», añaden.

Con esta iniciativa, PortAventura World convertirá la Pride Night en una de las principales citas del verano dentro de las Moonride Music Nights, con una experiencia pensada para celebrar el Orgullo a través de la música, la animación y el entretenimiento, destacan.

PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa. A lo largo de sus 30 años de historia, ha recibido más de 100 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada en Tarragona, próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles más fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con cerca de 3.000 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas.

PortAventura World Parks & Resort cuenta también con un parque temático (PortAventura Park), un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático (Caribe Aquatic Park), que son líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.

Alojamientos con beneficios

Cada establecimiento de los tematizados PortAventura Hotels tiene su propia personalidad: del Lejano Oeste a un enclave caribeño, de un cálido pueblo mediterráneo a una hacienda colonial mexicana, pero todos comparten algo esencial: beneficios exclusivos pensados para hacer que la estancia sea aún más especial e inmersiva.

El alojamiento en estos hoteles tiene beneficios exclusivos, como acceso ilimitado a Port Aventura Park, incluidos los días de llegada y salida; un día de acceso a Ferrari Land; descuento para la entrada a Caribe Aquatic Park y en los Pases Express; servicio gratuito de entrega en el hotel de todas las compras en las tiendas del parque; reserva prioritaria en restaurantes con servicio de mesa de los parques para disfrutar sin esperas; aparcamiento gratuito (sujeto a disponibilidad) o Wi-Fi gratuito en todo el resort para compartir cada momento, entre otras ventajas.

Otra opción son los Ponient Hotels, una mezcla perfecta entre relax, playa y emociones en familia. Una estancia de estilo moderno y confortable a sólo unos minutos de la playa y el mar, en Salou. Una manera única de hacer las vacaciones aún más especiales que también incluye beneficios exclusivos como posibilidad de todo incluido; traslados gratuitos a los parques temáticos, así como ofertas exclusivas de entradas. Diversión en familia, día y noche.

Los diez hoteles son Colorado Creek, Mansión de Lucy, Gold River, Callaghan’s, PortAventura Hotel, Caribe Hotel, El Paso, Ponient Dorada Palace, Ponient Vila Centric y Ponient Pirámide Salou.