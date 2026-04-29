PortAventura World incorpora este verano un legendario Hard Rock Cafe para hacer historia

PortAventura World ha anunciado un acuerdo con la legendaria marca de hostelería y entretenimiento Hard Rock International para abrir este verano un nuevo Hard Rock Cafe a la entrada de PortAventura Park.

De esta manera, Hard Rock Cafe PortAventura se convertirá en el primer Hard Rock Cafe ubicado en un resort con parques temáticos en Europa, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única de ampliar su visita con una experiencia gastronómica y de entretenimiento icónica, junto a los tres parques temáticos y los diez hoteles del resort.

Esta colaboración, según señalan sus promotores, tiene como objetivo «reforzar el atractivo internacional del destino, impulsar la desestacionalización y las visitas durante todo el año y atraer a un público más amplio y diverso».

Con una capacidad de aproximadamente 430 personas, el nuevo local ha sido diseñado para el disfrute de familias, jóvenes adultos, parejas y amantes de la música. Contará con actuaciones de música en directo y ofrecerá servicio completo en mesa para comidas y cenas durante todo el año.

Asimismo, cabe destacar que este nuevo restaurante será accesible para el público en general, sin necesidad de adquirir entrada a los parques o estar alojado en los hoteles que ofrece el resort.

En concreto, el restaurante presentará el menú característico de Hard Rock Cafe, que incluye sus famosas hamburguesas, sus deliciosas costillas, así como sándwiches y ensaladas, junto con una variedad de opciones vegetarianas. Los clientes también disfrutarán de una dinámica programación de música en directo y de la reconocida decoración de la marca, con memorabilia auténtica de algunos de los artistas más influyentes de la historia de la música.

Además, el local contará con una Rock Shop con merchandising exclusivo desarrollado en colaboración con PortAventura World. El espacio también está concebido como un lugar privilegiado para la celebración de eventos privados y corporativos.

Esta próxima apertura —el primer Hard Rock Cafe en la provincia de Tarragona y el segundo en Cataluña— refuerza aún más la posición de la Costa Daurada como uno de los principales destinos turísticos europeos. Hard Rock Cafe PortAventura se unirá a la red global de la marca, presente en más de 75 países y con más de 300 establecimientos, entre hoteles, casinos, Rock Shops®, salas de espectáculos en directo y cafés, tanto en propiedad como bajo licencia o gestión.

Con una guitarra de Eric Clapton como punto de partida, Hard Rock posee la colección de memorabilia musical auténtica más grande y valiosa del mundo, con más de 88.000 piezas expuestas en sus establecimientos de todo el planeta.

La cadena cuenta además con el programa de fidelización global Unity by Hard Rock™ que recompensa a sus miembros por hacer las cosas que más les gustan en los establecimientos participantes. Además, Hard Rock Digital potencia la experiencia de apuestas deportivas y juego en línea con productos creados en el espíritu de Hard Rock para jugadores de todo el mundo.

Ubicación privilegiada

Por su parte, PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa. A lo largo de sus más de 30 años de historia, ha recibido más de 100 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con más de 3.300 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas.

El complejo PortAventura World lo conforman PortAvetura Park, un parque Ferrari Land exclusivo y otro acuático (Caribe Aquatic Park), que son líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial y que también incorporarán novedades este verano.