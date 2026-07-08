A qué hora empieza el Francia – Marruecos y por qué canal de TV ver en directo gratis y en vivo online los cuartos del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en uno de sus momentos más decisivos, ya que hemos alcanzado los cuartos de final que abrirán Francia y Marruecos. Ambos combinados, que por calidad podrían ganar perfectamente esta Copa del Mundo, pelearán por un billete para las semifinales del torneo en uno de los choques más vibrante y emocionantes que se han disputado hasta el momento. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el encuentro del Estadio de Boston.

Francia – Marruecos de cuartos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Francia y la de Marruecos se van a ver las caras en el partido que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. Este choque se jugará en el Estadio de Boston y, sin duda, es uno de los más apasionantes que se han jugado hasta ahora en la Copa del Mundo. Los galos son favoritos, pero eso no impedirá a que el combinado africano vaya con todo para tratar de meterse en las semifinales. La FIFA ha programado este vibrante encuentro para el jueves 9 de julio a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Francia vs Marruecos del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país toda la Copa del Mundo es Dazn, pero RTVE también tiene algunos choques de los que se juegan durante el torneo. El Francia – Marruecos correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y también gratis y en abierto por La1. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones de estos dos operadores también ofrecerán en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio de Boston, para que sus usuarios puedan disfrutar del choque en un ordenador, smart TV, tablet o teléfono móvil.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en la Copa del Mundo, donde tenemos un enviado especial. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de Boston publicaremos la crónica y actualizaremos la noticia de cómo queda el cuadro del torneo en las semifinales.

Dónde escuchar por radio en directo el Francia – Marruecos del Mundial 2026

Todos aquellos amantes del deporte rey que no puedan ver este partidazo de cuartos de final por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que tendrán la opción de escuchar gratis por la radio el Francia – Marruecos. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Boston para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este choque que abre esta ronda del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Francia – Marruecos?

El Estadio de Boston, que se encuentra en Foxborough, Massachusetts, será el escenario donde se va a jugar este emocionante Francia – Marruecos que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo tiene algo menos de 69.000 asientos en sus gradas y fue inaugurado en 2002. Este será el último choque de la Copa del Mundo que se jugará en este campo.

La FIFA ha designado al árbitro Facundo Tello para que imparta justicia en el Francia – Marruecos correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Este colegiado tiene 44 años y nació en Argentina, siendo internacional desde 2019. Sobre él y su equipo, todos compatriotas, recae la responsabilidad de un choque muy importante, ya que el que consiga llevarse el triunfo avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo.